NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 73 auf 64 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Boss kappte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen des Sportartikelkonzerns. Er rechne weiterhin mit einer Konstellation "krabbeln, gehen, rennen", wobei das Geschäftsjahr 2025 in die erste Phase gehöre./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2025 / 02:18 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2025 / 03:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US6541061031