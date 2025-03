Der Rückversicherer verzeichnet eine beeindruckende Aufwärtsbewegung mit 30% Kurssteigerung seit 2024 und erweitert strategisch sein US-Geschäft durch Milliardenübernahme.

Die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich trotz leichter Kursschwankungen in einer bemerkenswerten Verfassung. Aktuell notiert das Papier bei etwa 573 Euro und bewegt sich damit nur knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch von 588 Euro, das im März 2025 erreicht wurde. Beeindruckend ist vor allem der Abstand zum 52-Wochen-Tief: Mit rund 30 Prozent Kursgewinn seit dem Tiefstand von 401,70 Euro im Mai 2024 demonstriert der Rückversicherer eine beachtliche Aufwärtsdynamik. Diese Entwicklung ist umso bemerkenswerter, als eine detaillierte Analyse der Bewertungskennzahlen zeigt, dass die Aktie trotz des Kursanstiegs keineswegs überteuert erscheint. Für Anleger besonders interessant: Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 20,62 Euro je Anteilsschein, was gegenüber der Vorjahresdividende von 15,00 Euro eine deutliche Steigerung bedeuten würde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten wird mit 557,50 Euro angegeben, während beim Gewinn je Aktie für 2025 ein Wert von 46,67 Euro erwartet wird.

Strategische Expansion stärkt Wachstumsperspektiven

Ein bedeutender Wachstumsschritt wurde durch die Übernahme von Next Insurance durch die Munich Re-Tochter Ergo vollzogen. Mit dieser Akquisition, die auf einer Unternehmensbewertung von 2,6 Milliarden US-Dollar basiert, positioniert sich der Versicherungskonzern strategisch im vielversprechenden Marktsegment der kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Das 2016 gegründete kalifornische Unternehmen Next Insurance mit seinen aktuell 600.000 Kunden und rund 700 Mitarbeitern erzielte 2024 Erlöse von 548 Millionen Dollar. Als Teil von Ergo soll das US-Unternehmen mittelfristig einen Gewinn im mittleren dreistelligen Millionenbereich (in USD) zum Nettoergebnis der Unternehmensgruppe beitragen. Langfristig wird zusätzliches erhebliches Ertragspotenzial erwartet. Die Börse reagierte auf diese strategische Entscheidung zunächst verhalten; der Aktienkurs verzeichnete am Tag der Bekanntgabe leichte Verluste.

