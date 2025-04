Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videogestützten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat offiziell seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (Environmental, Social und Governance, ESG) 2024 veröffentlicht. Dieser Bericht, der das erste Jahr des neuen Weges nach drei Jahrzehnten des Wachstums markiert, unterstreicht das unerschütterliche Engagement von Dahua für eine Technologie, die Gutes bewirkt, für einen grünen Wandel, für Produktverantwortung, für gesellschaftliches Engagement und für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung.Technologie, die Gutes bewirkt: Industrien und Gemeinschaften mit AIoT befähigenDahua treibt die Innovation mit AIoT weiter voran, beschleunigt die digitale Transformation und schafft branchenübergreifend Werte:- Industrielle Intelligenz: Verbesserte Digitalisierung in Photovoltaikanlagen und petrochemischen Anlagen, Steigerung der betrieblichen Effizienz und Sicherheit durch AIoT-Lösungen.- Erhaltung der biologischen Vielfalt: Entwicklung von über 1.000 Algorithmen zur Artenerkennung mit intelligenten Überwachungssystemen, die landesweit mehr als 10.000 Kilometer Wasserstraßen abdecken, um empfindliche Ökosysteme zu schützen.- Urbane Resilienz: Durch den Einsatz von AIoT wurden städtische Herausforderungen wie die Blendung durch Straßenbeleuchtung und das Management der kommunalen Infrastruktur angegangen, wodurch die öffentliche Sicherheit und die Ressourcenverteilung weltweit verbessert wurden.- Soziale Wohlfahrt: Einsatz intelligenter Plattformen für den öffentlichen Wohnungsbau und digitaler Bildungssysteme zur Überbrückung von Lücken im Gesundheits- und Bildungswesen sowie bei den Sozialdiensten.Grüne Transformation: Förderung von Kohlenstoffreduzierung und EnergieeffizienzNachhaltigkeit ist in Dahuas Geschäftsbetrieb fest verankert, mit fortlaufenden Bemühungen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen durch grüne Innovationen, Energieeinsparung und Kreislaufpraktiken:- Umweltfreundliche Produktentwicklung: Durchführung von CO2-Fußabdruck-Bewertungen für Produkte und Optimierung der Verpackung von über 30 Produkten, wodurch der Plastikmüll um 20 Tonnen pro Jahr reduziert wurde.- Energieeffiziente Lösungen: Entwicklung eines solarbetriebenen Kamerasystems (jährliche Energieeinsparung von 180.000 kWh pro 10.000 Einheiten) sowie von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge mit 22 kW und 7 kW zur Unterstützung der Energieeinsparung.- Nutzung der erneuerbaren Energien: Ausbau der Solarenergieerzeugung mit einer 7,25-MW-Photovoltaikanlage auf dem Dach, die bis Ende 2024 über 8 Millionen kWh Strom erzeugen soll.- Intelligente Lagerhaltung: Verstärkter Einsatz von FTS und Erweiterung der beleuchteten Lagerfläche um 5.000 m², wodurch die Gesamteffizienz um 34 % verbessert und jährlich etwa 38.500 kWh Energie eingespart wurden.Produktverantwortung: Verstärkung von Sicherheit, Qualität und ComplianceDahua hält die höchsten Standards für Produktsicherheit, Qualität und Compliance ein. Im Jahr 2024 hat Dahua:- Die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 für Informationssicherheitsmanagement und ISO/IEC 27701 für Datenschutzinformationsmanagement erhalten.- Eine Kundenzufriedenheitsrate von 98,39 % erreicht und keine Produktrückrufe aufgrund von Sicherheits- oder Qualitätsproblemen verzeichnet.- Strenge Praktiken für das Management der Lieferkette gemäß ISO 28000 durchgesetzt, um eine verantwortungsvolle Beschaffung und die Einhaltung der Nachhaltigkeitsvorschriften bei den Lieferanten zu gewährleisten.Engagement für die Gemeinschaft: Steigerung des Wohlbefindens der Mitarbeiter und der sozialen AuswirkungenDahua fördert ein integratives und unterstützendes Arbeitsumfeld und leistet einen aktiven Beitrag zu sozialen Initiativen:- Mitarbeiterentwicklung: Durchschnittlich 24,7 Schulungsstunden pro Mitarbeiter und Jahr, mit 100 % gewerkschaftlicher Abdeckung zur Unterstützung der Belegschaft.- Globale Sozialinitiativen: Unterstützung von Bildungsprojekten in Indonesien, Katastrophenhilfe in Kasachstan und Bemühungen um den Erhalt von Kultur durch digitale Lösungen.- Freiwilligen-Programme: Ausweitung der Bemühungen im Bereich der sozialen Verantwortung von Unternehmen, wobei die Mitarbeiter von Dahua über 2.000 Dienststunden für gemeinnützige Projekte leisteten.Unternehmensführung: Wahrung ethischer und nachhaltiger GeschäftspraktikenDahua arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seines Rahmenwerks der Unternehmensführung, um eine solide Compliance, ein solides Risikomanagement und ethische Geschäftspraktiken zu gewährleisten:- Erlangung der ISO 37301-Zertifizierung für das Compliance-Management, wodurch das Unternehmen sein Engagement für die Einhaltung von Vorschriften unterstreicht.- 100 % der Mitarbeiter wurden in der Korruptionsbekämpfung geschult, wodurch ethische Geschäftspraktiken unternehmensweit gestärkt wurden.Blick in die Zukunft: Eine intelligentere und nachhaltigere ZukunftDahua ist weiterhin bestrebt, ESG-Grundsätze in seine langfristige Strategie zu integrieren und technologische Innovationen zu nutzen, um die ökologische Verantwortung, die Produktsicherheit und die soziale Wirkung zu fördern. Das Unternehmen setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung ein und will eine intelligentere, grünere und sicherere Welt schaffen.Für weitere Informationen finden Sie im offiziellen Dahua ESG Report 2024 (https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950064.PDF).