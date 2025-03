© Foto: Kevin Wolf - FR33460 AP

FedEx schockt mit einer neuer Gewinnwarnung. Die Aktie fällt, das Management warnt vor schwacher Nachfrage. Auch die DHL-Aktie verliert nach der Prognosesenkung des US-Rivalen deutlich an Boden.FedEx hat Anleger am Donnerstagabend kalt erwischt: Zum dritten Mal in Folge senkte der US-Logistikkonzern seine Jahresprognose. Sowohl Umsatz- als auch Gewinnerwartungen wurden nach unten korrigiert - und die Aktie reagierte prompt mit einem Kursrutsch von über 5 Prozent im nachbörslichen Handel an der Nasdaq. Konkret rechnet FedEx für das laufende Geschäftsjahr nun mit einem nahezu stagnierenden bis leicht rückläufigen Umsatz. Zuvor hatte das Management noch von einem stabilen Ergebnis auf …