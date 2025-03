CFRA stellt den Anlageexperten von LGT über seine MarketScope Advisor-Plattform und Produktpalette branchenführende Fundamentalanalysen von globalen Aktien zur Verfügung.

CFRA, ein weltweit führender Anbieter von unabhängigem Investmentresearch, gab heute bekannt, dass LGT Private Banking, die internationale Privatbank der Fürstenfamilie von Liechtenstein, das Unternehmen als exklusiven Drittanbieter von Fundamentalanalysen von Aktien ausgewählt hat, die zur Unterstützung von Beratern und Relationship-Managern in ganz Europa eingesetzt wird.

Die Partnerschaft bietet den Researchteams, Portfoliomanagern und Anlageberatern von LGT Echtzeit-Zugang zu den branchenführenden Research- und Analysetools von CFRA, damit ihre Anlageteams über die Veränderungen an den globalen Märkten auf dem Laufenden bleiben, fundierte Anlageentscheidungen treffen und ihrer internationalen Kundschaft einen Mehrwert bieten können.

"Nach signifikantem Wachstum in unserem Kerngeschäft erkannten wir die Notwendigkeit, die unseren internen Teams zur Verfügung stehenden Research-Ressourcen zu erweitern, um unsere wachsende globale Kundenbasis noch besser zu unterstützen", sagte Lukas Frey, COO Deputy Head Investment Services Europe. "In unserem Auswahlprozess suchten wir nach einem globalen Research-Anbieter mit einer starken Erfolgsbilanz, breiter Abdeckung und durchgehender Zuverlässigkeit. CFRA erfüllte diese Kriterien, und wir sind überzeugt, dass wir dank dieser Partnerschaft sowohl unsere internen Investmentteams als auch unsere Kunden noch besser unterstützen können."

"Wir freuen uns sehr, von LGT als exklusiver Anbieter für globales Aktienresearch ausgewählt worden zu sein", sagt Patricia Wilson, Chief Solutions Officer von CFRA. "Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserem anhaltenden Fokus auf den Schweizer Markt und unterstreicht unser Engagement für strategische Partner wie LGT in der Region."

LGT wird seinen internen Teams und Kunden White-Label-Versionen der CFRA-Research-Berichte sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache anbieten und plant, das CFRA-Research in Zukunft in sein eigenes Research zu integrieren.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Bereitstellung von unvoreingenommenem und umsetzbarem Research genießt das Aktienresearch von CFRA weltweit das Vertrauen von mehr als 150.000 Finanzberatern und Relationship-Managern durch seine branchenführende MarketScope Advisor-Plattform und sein Research-as-a-Service-Modell.

Als weltweit führender Anbieter von Finanzinformationslösungen und -analysen kombiniert CFRA eine proprietäre Mischung aus Fundamentalanalysen von Aktien, forensischem Buchhaltungs-, Fonds-, Politik-/Rechts- und technischem Research mit Daten, Analysen und Technologie der nächsten Generation, um Kunden mit der Finanzintelligenz auszustatten, die sie zur Erreichung ihrer Geschäfts- und Investitionsziele benötigen.

