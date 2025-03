ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. "Kurzfristig Gegenwind, langfristig Chancen", so fasste Analystin Susy Tibaldi am Donnerstagabend den Tenor einer Roadshow mit dem Modekonzern zusammen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 22:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1PHFF7