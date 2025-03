Die MARTENS & PRAHL Gruppe wird rückwirkend zum Jahresanfang Mitgesellschafter der VVM-VersMakler GmbH mit Sitz in Bottrop. Die VVM-VersMakler GmbH betreut in zweiter Generation private, gewerbliche und industrielle Versicherungskunden bundesweit. Die MARTENS & PRAHL Gruppe wächst weiter. Nun hat die Gruppe den nächsten Neuzugang verkündet: Mit Wirkung zum 01.01.2025 ist MARTENS & PRAHL Mitgesellschafter der VVM-VersMakler GmbH. Der Versicherungsmakler mit Sitz in Bottrop wurde im Jahr 1974 gegründet ...

