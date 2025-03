Berlin (ots) -Ostern steht vor der Tür - eine Zeit für Brunches und Familienfeiern. Doch in diesem Jahr sind Eier knapp. Aufgrund der Vogelgrippe und steigender Produktionskosten sind sie teurer und schwerer verfügbar (vgl. Deutscher Bauernverband (https://www.bauernverband.de/topartikel/marktbericht-2024)). Eier sind dadurch besonders wertvoll - umso wichtiger ist es, sie nicht zu verschwenden, vor allem an Feiertagen, wenn oft zu viel eingekauft wird.Die Produktion eines 60-Gramm-Eis benötigt rund 1.000 Gläser Wasser - ein weiterer Grund, sorgfältig mit Eiern umzugehen. Dennoch landen gerade an Feiertagen viele Lebensmittel im Müll. Eine Umfrage von Too Good To Go (https://www.toogoodtogo.com/de/) zeigt: 48,1 Prozent der Menschen kaufen zu Ostern mehr Lebensmittel ein als nötig - vieles bleibt ungenutzt. Damit Eier nicht verschwendet werden, empfiehlt Too Good To Go die richtige Lagerung und einfache Frischetests.Mit der Too Good To Go App (https://apps.apple.com/de/app/too-good-to-go-essen-retten/id1060683933) können überschüssige Lebensmittel gerettet werden. So wird Ostern nachhaltiger und es kann Geld gespart werden. Rund 26.000 Partnerbetriebe bieten Überraschungstüten mit überschüssigen, noch genießbaren Lebensmitteln an.Tipps für den Umgang mit EiernFrischetest im WasserEin Ei ist frisch, wenn es im Wasser zu Boden sinkt und flach liegt. Steht es im Wasserglas, sollte es nur noch gekocht verzehrt werden. Schwimmt das Ei oben, ist es verdorben und kann nicht mehr gegessen werden.Richtige LagerungEier im Kühlschrank bei max. 7 Grad Celsius lagern, nicht in der Tür. Spitze nach unten lagern, damit das Eigelb zentriert bleibt. Rohe Eier halten länger als gekochte. Eier können eingefroren werden, am besten Eigelb und Eiweiß getrennt.Die gesamte Pressemeldung sowie Bildmaterial zu Too Good To Go finden Sie hier (https://haebmau.filecamp.com/s/o/KZEzpV4t55AoV1Vi).Pressekontakt:Nora Walraph, Too Good To GoE-Mail: presse@toogoodtogo.deDaniela Beron, haebmau AGE-Mail: toogoodtogo@haebmau.deTel.: +49 170 5614578Original-Content von: Too Good To Go GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137942/5995908