Gerade erst wurden 2.200 Jahre alte Fußfesseln in einer altägyptischen Goldmine, in der Ghozza-Mine entdeckt. Die Ghozza-Mine war vor etwa 250 bis 200 vor Christus in Betrieb. Es gab dort auch ein Dorf mit Straßen und Wohngebieten. Bewachte Schlafsäle wurden dort nicht gefunden, jedoch in anderen altägyptischen Minen. Ebenso fand man ähnliche Fesseln bereits öfters im Mittelmeerraum. Die Arbeiter in den Minen waren einst bezahlte Arbeiter, aber eben auch oft Sklaven. Der Goldabbau forderte also ...

