Linz (www.anleihencheck.de) - Die Leitzinsen in Großbritannien bleiben vorerst unverändert bei 4,5 Prozent, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies habe der geldpolitische Ausschuss der Bank of England (BoE) am Donnerstag entschieden. Die Märkte hätten kaum auf die Zinspause in Großbritannien reagiert, die von den Anlegern weithin erwartet worden sei. Für das laufende Jahr würden Ökonomen zwei bis drei weitere Zinssenkungen prognostizieren, wobei die nächste Lockerung im Mai erwartet werde. Grund für das behutsame Vorgehen sei, dass die britische Wirtschaft nach wie vor mit einem Stagflationsrisiko kämpfe. So sei die Wirtschaftsleistung im Januar überraschend um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Die Inflation in Großbritannien habe im Januar mit 3 Prozent deutlich über dem Zielwert der Notenbank von 2,5 Prozent gelegen. Die Bank of England prognostiziere einen weiteren Anstieg auf bis zu 3,7 Prozent. Das anhaltend starke Wachstum von Löhnen und Gehältern wirke sich preistreibend aus. Die Arbeitslosenquote sei mit 4,4 Prozent unverändert hoch geblieben. (21.03.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...