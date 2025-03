Der chinesische Batterieriese CATL und der chinesische Onlinekonzern Baidu haben eine Partnerschaft für autonome Fahrzeuge und Batteriewechseltechnologie vereinbart. CATL wird sein Know-how in den Bereichen Batteriesysteme, Ladeinfrastruktur und Skateboard-Chassis einbringen, Baidu seine Fähigkeiten im Bereich künstliche Intelligenz. Die Unternehmen unterzeichneten kürzlich am Hauptsitz von CATL in Ningde in der chinesischen Provinz Fujian in Anwesenheit ...

