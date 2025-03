Die meistgehandelten Produkte: Triple Witching Day bringt Unruhe - DAX schwächer, Asien uneinheitlich

Der deutsche Leitindex DAX zeigt heute Vormittag Schwäche und bewegt sich abwärts. Aktien wie Zalando und Infineon Technologies gehören zu den größten Verlierern. In den USA deuten die Futures auf den Nasdaq 100 auf einen schwächeren Handelsstart hin. Der japanische Nikkei 225 drehte nach anfänglichen Gewinnen ins Minus.

Makroökonomischer Überblick

Heute richten sich die Blicke der Investoren auf den sogenannten "Triple Witching Day", den großen Verfallstag an den Terminmärkten, an dem zahlreiche Futures und Optionen auslaufen. Dieses Ereignis kann zu erhöhter Volatilität an den Märkten führen. Zudem stehen die Verbraucherpreise in Japan im Fokus, die im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 % gestiegen sind.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Die Aktie von Zalando liegt heute deutlich im Minus. Marktbeobachter führen dies unter anderem auf anhaltende Sorgen über eine Konsumflaute zurück, die den Online-Modehändler belastet. Zudem sind derzeit keine positiven Impulse in Sicht, was das Papier unter zusätzlichen Druck setzt.

Rheinmetall verliert heute eindeutig. Nach dem starken Kursanstieg der letzten Monate nutzen offenbar einige Investoren die Gelegenheit zur Gewinnmitnahme.

Auch Alibaba steht heute im Minus. Der Rückgang folgt auf eine dynamische Aufwärtsbewegung in den letzten Wochen - allein seit Jahresbeginn hatte die Aktie überdurchschnittlich zugelegt. Anhaltende Unsicherheit über die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China erhöht die Nervosität, und einige Investoren nutzen die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG124G 7,33 22862,15 Punkte 23504,972139 Punkte 11,11 Open End DAX® Bear UG124V 9,5 22862,15 Punkte 23724,831558 Punkte 9,97 Open End DAX® Bull UG3AGE 5,42 22844,5 Punkte 22330,039013 Punkte 44,85 Open End Dow Jones Bull HD0S6W 39,05 41835,5 Punkte 37611,462845 Punkte 9,95 Open End DAX® Bear UG3PQL 3,86 22862,15 Punkte 23149,65941 Punkte 61,09 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.03.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall Call UG0JV2 35,87 1288,5 EUR 1000,00 EUR 2,83 17.09.2025 Bank of America Call HD6SST 0,40 42,495 USD 45,00 USD - 17.06.2026 DAX® Put UG0DB5 1,56 22828,5 Punkte 20000,00 Punkte -17,8 20.06.2025 Coinbase Global Call UG40JL 2,88 188,8 USD 180,00 USD 3,75 18.06.2025 Deutsche Telekom Call UG0JTP 1,16 33,695 EUR 34,00 EUR 13,76 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.03.2025; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall Long UG3JA3 10,37 1.290 EUR 1069,036834 EUR 5 Open End DAX® Short HB8X78 0,75 22852,5 Punkte 28748,987121 Punkte -4 Open End Rheinmetall Short UG3JA8 2,71 1292 EUR 1603,143471 EUR -5 Open End Rheinmetall Long UG3JA4 8,28 1290 EUR 1085,142857 EUR 7 Open End Bechtle Long HC15Y8 4,01 37,84 EUR 26,046038 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.03.2025; 11:45 Uhr;

