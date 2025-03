© Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Europas größter Beauty-Händler hat seine Prognose drastisch gesenkt. Die Aktie fällt zweistellig.Der deutsche Parfüm- und Kosmetikhändler Douglas hat am Donnerstag seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und als Grund die Abschwächung des europäischen Premium-Beauty-Marktes, insbesondere in Deutschland und Frankreich, genannt. Die Anteilsscheine crashen daraufhin im Handel am Freitag, in der Spitze um 20 Prozent und pendelten sich bei einem Minus von rund 14 Prozent ein. Das Unternehmen erwirtschaftet die Hälfte seines Umsatzes in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden. Der Parfumhändler erwartet für das Geschäftsjahr 2024/25 einen Nettoumsatz von …