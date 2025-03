Solana wird 5 - Erste Layer-2 Lösung soll Netzwerk revolutionieren

Solana feiert einen wichtigen Meilenstein: Vor genau fünf Jahren wurde der erste Block nach dem Mainnet-Launch erstellt. Trotz des damals schwierigen Marktumfelds während der Corona-Pandemie hat sich Solana schnell zu einem der stärksten Ethereum-Konkurrenten entwickelt und gehört heute zu den führenden Layer-One-Blockchains.

Beeindruckende Zahlen trotz Kursrückgang

Das Netzwerk wird von über 1.300 Validatoren gesichert und hat seit seinem Start mehr als 408 Milliarden Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 1 Billion US-Dollar verarbeitet. Obwohl SOL nach seinem Allzeithoch von 293 US-Dollar mittlerweile auf rund 130 US-Dollar gefallen ist, bleiben die langfristigen Prognosen positiv. Viele Experten erwarten, dass Solana noch 2025 die 500 US-Dollar-Marke überschreiten und langfristig sogar die 1.000 US-Dollar-Schwelle knacken könnte.

Trotz seiner Stärken in Bezug auf Effizienz, Geschwindigkeit und niedrige Gebühren hat Solana immer wieder mit Netzwerküberlastung und Skalierungsproblemen zu kämpfen. Anders als Ethereum, das bereits etablierte Layer-2-Lösungen wie Optimism und Arbitrum nutzt, fehlt Solana bisher eine entsprechende Skalierungslösung.

Solaxy: Die erste Layer-2-Lösung für Solana

Genau hier setzt Solaxy($SOLX) an - ein ambitioniertes Projekt, das die erste Layer-2-Blockchain für Solana entwickelt. Ziel ist es, das Netzwerk zu entlasten und die wiederkehrenden Ausfälle sowie Kapazitätsengpässe zu beheben. Durch Off-Chain-Transaktionsverarbeitung soll die Hauptkette entlastet werden, während Roll-Ups mehrere Transaktionen kostengünstig bündeln, ohne die Sicherheitsarchitektur zu gefährden.

Eine erfolgreiche Umsetzung könnte Solana helfen, sich nicht nur als führende Plattform für Meme-Coins und NFTs zu etablieren, sondern auch als bevorzugte Blockchain für hochwertige DeFi-Projekte. Dies würde mehr Entwickler anziehen und die Position von Solana im Wettbewerb mit Ethereum weiter stärken.

Für Anleger bietet Solaxy eine interessante Gelegenheit: Der SOLX-Token befindet sich derzeit in der ICO-Phase und kann zum rabattierten Festpreis erworben werden. Frühzeitige Investoren haben die Chance, vor dem Börsengang in das vielversprechende Projekt einzusteigen.

Jetzt mehr über Solaxy($SOLX) erfahren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.