Mainz (ots) -Lange wurde für sie gekämpft, heute gelten sie als wichtigste Grundrechte aller Menschen: Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Sie sind das Fundament, auf dem Wohlstand und Demokratie der westlichen Welt ruhen. Doch diese Werte sind in Gefahr und werden zunehmend infrage gestellt. In drei Folgen "Terra X" erklärt Wissenschaftsjournalist Mirko Drotschmann, wie sich die Vorstellungen von Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit im Lauf der Geschichte verändert und dazu beigetragen haben, die Welt besser zu machen. Mit dabei: Schauspielerin Rosalie Thomass und Schauspieler Daniel Sträßer. Alle drei Folgen sind ab Mittwoch, 26. März 2025, in Web und App des ZDF und sonntags, ab 30. März 2025, 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen.Was die Welt besser macht: Frieden (1/3)Jahrhundertelang war Europa das größte Schlachtfeld der Erde. Nach dem Zweiten Weltkrieg schien sich endlich Frieden durchzusetzen - doch spätestens der Krieg in der Ukraine beendete diese Phase. Wann begann sich die Gewaltspirale zu drehen - und wie lässt sie sich stoppen? Sind Menschen von Natur aus eher kriegerisch oder friedlich? Das will Wissenschaftsjournalist Mirko Drotschmann in der ersten Folge des "Terra X"-Dreiteilers "Was die Welt besser macht: Frieden" herausfinden. Von einer Sache ist der Historiker Drotschmann jedenfalls überzeugt: "Ein echter Frieden gelingt nur, wenn alle an einem Tisch sitzen."Was die Welt besser macht: Freiheit (2/3)Kaum ein Begriff ist so allgegenwärtig und doch so schwer zu fassen wie Freiheit. Meist wird damit die Möglichkeit bezeichnet, das eigene Leben frei zu gestalten und sich ohne Einschränkungen bewegen zu können. Auch Rechte werden als Freiheiten bezeichnet, wie zum Beispiel die Religions- oder Meinungsfreiheit. "Frei zu sagen, was man denkt, frei zu entscheiden, wie man lebt und was man glauben möchte - alle diese Menschenrechte erscheinen uns heute völlig selbstverständlich, aber es musste hart für sie gekämpft werden", sagt Mirko Drotschmann. Wie sich die Vorstellung von Freiheit im Lauf der Jahrhunderte verändert hat, aber auch, wie es heute um die Freiheit in der Welt steht - damit befasst sich die zweite "Terra X"-Folge "Was die Welt besser macht: Freiheit".Was die Welt besser macht: Gerechtigkeit (3/3)Gerechtigkeit ist einer der wichtigsten Schlüssel für eine bessere Welt - fehlt sie, kommt es fast unweigerlich zu Konflikten. Es geht um den Ausgleich zwischen Arm und Reich, gebildet und ungebildet, Mann und Frau, um Wahlrecht und vieles mehr. Aber Gerechtigkeit ist kompliziert und bedeutet nicht unbedingt, dass alle gleich behandelt werden. Was braucht es also für Gerechtigkeit? Und stimmt der weitverbreitete Eindruck, dass die Welt immer ungerechter wird? In der letzten Folge der "Terra X"-Reihe ist Gerechtigkeit das Thema. Für Mirko Drotschmann steht jedenfalls fest: "Ohne Gerechtigkeit kein Frieden und auch keine Freiheit".Die dreiteilige Dokumentation wird mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.