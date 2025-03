ETF Analyse der Woche | Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

ETF DER WOCHE

Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

Strategie des ETF Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung eines Aktienindex, der auf dem MSCI World Index basiert, der die Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus entwickelten Länder repräsentiert. Der Index soll Anleger und Investoren unterstützen, die ihr Engagement in Übergangs- und physischen Klimarisiken reduzieren und Chancen aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft verfolgen möchten, während sie gleichzeitig die Anforderungen des Pariser Klimaabkommens erfüllen. Der Index berücksichtig die Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), die darauf abzielen, die Mindeststandards der Paris-Aligned Benchmark der EU zu erfüllen und zu übertreffen. Die TCFD wurde vom Rat für Finanzstabilität ins Leben gerufen, um die Berichterstattung über klimabezogene Finanzinformationen zu verbessern und zu erweitern.

- Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc WKN: ETF141 - ISIN: IE000CL68Z69 - Kürzel: PABW

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist erkennbar, dass der Anteilsschein übergeordnet aufwärtsgelaufen ist. Die Rücksetzer, die sich bis Mitte Februar eingestellt haben, wurden vergleichsweise schnell zurückgekauft. Seit Mitte Februar überwiegend die Abgaben, was im Wochenchart gut erkennbar ist. Das Papier ist fünf Wochen lang gefallen, konnte sich erst in dieser Handelswoche wieder stabilisieren und eine grüne Wochenkerze abbilden.

Der Docht der laufenden Wochenkerze ist direkt an die SMA50 (aktuell bei 75,86 EUR) gelaufen. Die Rücksetzer bis Ende Februar konnten sich übergeordnet immer an der SMA20 (aktuell bei 80,45 EUR) stabilisieren und erholen. Diese Durchschnittslinie wurde aber im Zuge der aktuellen Schwäche verbindlich aufgegeben.

Solange der Anteilsschein unter der SMA50 notiert, könnten sich weitere Rücksetzer einstellen. Diese haben die Perspektive zunächst in den Bereich der 69,10 EUR und nachfolgend an die 67,32 EUR zu laufen. Sollte die 37,32 EUR auf Wochenschlussbasis nicht halten, so würde sich das Wochenchart deutlich bärisch eintrüben. Es könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis zum GAP close bei 64,82 EUR gehen könnten.

Kann sich der Anteilsschein aber wieder über die SMA50 schieben und vor allem nachfolgend etablieren, so würde sich das Wochenchart wieder aufhellen. Weitere Erholungsbewegungen bis in den Bereich der SMA20 wären denkbar und möglich. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie zuletzt ein guter Support gewesen ist. Denkbar ist, dass diese Linie bei Erholungsbewegungen ein härterer Widerstand sein könnte...

