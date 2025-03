Beyond hat den Nachfolger der kleinsten VR-Brille der Welt angekündigt. In der neuen Version ist die Brille nicht kleiner, aber deutlich leichter geworden. Was sich sonst noch im Vergleich zum Vorgänger verbessert haben soll. 2023 hat das Unternehmen Bigscreen eine VR-Brille auf den Markt gebracht, die seither als kompaktestes Headset gilt. Die Bigscreen Beyond bekommt jetzt einen Nachfolger. Am eigentlichen Formfaktor hat sich dabei nichts geändert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...