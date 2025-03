Wien (www.fondscheck.de) - Aktive Fonds hinken Indizes hinterher - doch es gibt Ausnahmen - FondsnewsAktive Aktienfonds in Europa konnten im vergangenen Jahr überwiegend ihre Vergleichsbarometer nicht schlagen, so die Experten von "FONDS professionell". Zu diesem Ergebnis komme eine Auswertung von S&P Dow Jones Indices. Der Indexanbieter vergleiche nunmehr das elfte Jahr in Folge in der Auswertung "S&P Indices Versus Active (SPIVA)" die Wertentwicklung aktiver Fonds mit der entsprechender Messlatten des Hauses. ...

