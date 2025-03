XRP Prognose: Ripple-CEO Brad Garlinghouse erklärt, welche zwei Ereignisse jetzt zur Kursexplosion führen könnten

In den vergangenen Tagen zeigte sich XRP erneut recht volatil, denn während die Kryptowährung von Ripple Labs noch vor zwei Tagen zu einem Preis von 2,23 US-Dollar gehandelt wurde, sprang der Kurs gestern zwischenzeitlich auf ein Niveau von über 2,56 US-Dollar, nur um in den heutigen Mittagsstunden wieder auf einen Wert von 2,38 US-Dollar zu fallen.

Allerdings könnte der XRP Kurs bald erneut anziehen - zumindest dann, wenn Ripple-CEO Brad Garlinghouse mit seiner Prognose recht behält. Denn in einem Interview mit Bloomberg erklärte er jetzt, welche ehrgeizigen Pläne das Krypto-Unternehmen verfolge.

XRP-Spot-ETFs und US-amerikanische Krypto-Reserve - Was ist realistisch?

In dem Interview erklärt Garlinghouse, dass er davon ausgeht, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC noch bis Ende des laufenden Jahres einen XRP-Spot-ETF genehmigen würde. Insgesamt 10 Anträge verschiedener US-Vermögensverwalter liegen der Aufsichtsbehörde bereits vor und würden derzeit geprüft werden. Ein genaues Datum oder einen Monat nannte der Ripple-CEO zwar nicht, doch erklärte er: "Ich rechne mit einer Welle von XRP-ETF-Genehmigungen in der zweiten Jahreshälfte."

Außerdem betonte er, dass er ein großes Vertrauen in diese ETFs hätte. Sollten die XRP-ETFs tatsächlich genehmigt werden, könnten innerhalb weniger Wochen weitere Milliarden US-Dollar in das Krypto-Projekt fließen. Bereits im Jahr 2024 wurden die ersten Bitcoin- und Ethereum-ETFs in den USA eingeführt - erste mit riesigem Erfolg, während die ETH-Varianten stark hinter den Erwartungen vieler Anleger zurückblieben.

Der Ripple (XRP) Chart der vergangenen 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Im Interview ging er zudem auf die Möglichkeit ein, dass XRP ebenfalls zur geplanten Krypto-Reserve der USA hinzugefügt wird und zeigte sich diesbezüglich als äußerst zuversichtlich. Auch dies dürfte - wenn es denn wie von Garlinghouse prognostiziert stattfinden wird - dem XRP-Kurs zu einem signifikanten Aufschwung verhelfen.

Zuletzt hatte die Kryptowährung mit einigen Abverkäufen und dem allgemein bärischem Sentiment am Markt zu kämpfen. So fiel der Kurs im vergangenen Monat zweimal unter die Marke von 2 US-Dollar, konnte sich jedoch immer wieder erholen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der XRP-Preis bei 2,37 US-Dollar.

Bis es jedoch zu einem starken Kursanstieg kommen wird, könnten noch Wochen oder gar Monate vergehen. Um den richtigen Zeitpunkt zum Einstieg nicht zu verpassen, setzen viele Krypto-Trader in den letzten Monaten immer häufiger auf sogenannte KI-Agenten wie Mind of Pepe, die automatisch eine Vielzahl an Informationen aus der Krypto-Welt sammeln und in Echtzeit analysieren, um so fundierte Strategien zu formulieren. Im optimalen Fall können die autonomen KI-Helfer nämlich so den richtigen Zeitpunkt zur Investition in Kryptowährungen wie XRP ermitteln.

Hive-Mind-Analyse in Echtzeit: Was bietet Mind of Pepe?

Hinter dem jungen KI-Agenten steht das Unternehmen Elvara Labs Ltd., das sich auf KI-Technologien spezialisiert hat. Das neueste Projekt soll auf die "Schwarmintelligenz" setzen und vollkommen autonom Informationen aus sozialen Plattformen, der Krypto-Community oder sogar aus dezentralen Anwendungen (dApps) sammeln und analysieren können. Nach der Verarbeitung dieser Informationen kann Mind of Pepe außerdem eine Anlagestrategie formulieren und somit die Trading-Erfahrung verbessern.

Es soll obendrein möglich sein, nach dem offiziellen Launch der Plattform in einigen Wochen den KI-Helfer auf X (ehemals Twitter) einzusetzen oder in Telegram-Channels zu nutzen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf eine Blockchain-Integration zu setzen, woraufhin der Web3-Einsatz zum Beispiel bei der Tokenbereitstellung erfolgt.

Aktuell befindet sich der MIND-Token - der native Coin von Mind of Pepe - noch in der Vorverkaufsphase und konnte bereits über 7,5 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Der große Erfolg dürfte auch auf das Staking-Programm zurückzuführen sein, das bereits aktiv ist: Wer noch heute die ersten MIND-Token erwirbt und diese direkt festsetzt, erhält eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 300 Prozent.

Hinzu kommt die Tatsache, dass der MIND-Coin aktuell noch zu einem fixen Preis von 0,003566 US-Dollar angeboten wird. Nach dem Coin Launch und der ersten Listung auf verschiedenen Kryptobörsen wird dieser Preis der Volatilität des Marktes unterworfen und könnte dann signifikant steigen.

