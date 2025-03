Rankweil (ots) -Der Sommerurlaub wird langsam geplant, aber die Wunschfigur ist noch nicht ganz erreicht? Keine Sorge - mit den richtigen Methoden kannst du in kurzer Zeit sichtbare Erfolge erzielen, ohne auf extreme Diäten oder stundenlange Workouts setzen zu müssen. Denn Abnehmen ohne Verzicht und stundenlanges Training geht! Mit ein paar gezielten Anpassungen in der Ernährung kannst du dein Wunschgewicht erreichen - ohne Hungern oder ständige Verbote. Heute möchte ich mit dir meine 5 besten Tipps teilen, um auf gesunde Weise 10 Kilo für den Urlaub zu verlieren.Die Pfunde vor dem Urlaub verlieren - 5 einfach umsetzbare TippsIn Zeitschriften, Ratgebern und online finden sich unzählige angebliche Geheimtipps, die versprechen, innerhalb kürzester Zeit Gewicht zu reduzieren. Ob der Verzicht auf Kohlenhydrate, das Halbieren der Portionsgrößen, Mono-Diäten mit einzelnen Lebensmitteln wie Kohl oder exzessives Sporttreiben - die Methoden sind vielfältig und äußerst kreativ. Doch ihre tatsächliche Wirksamkeit bleibt fraglich. Denn letztlich entscheidet etwas ganz anderes über Gewichtszunahme und -verlust: eine simple mathematische Rechnung.Konkret ist es die Kalorienbilanz, die darüber bestimmt, ob jemand abnimmt oder nicht. Wird dem Körper mehr Energie zugeführt, als er verbraucht, nimmt man zu. Liegt die Kalorienaufnahme hingegen unter dem Bedarf, reduziert sich das Körpergewicht. Damit ist die Anzahl der aufgenommenen Kalorien der entscheidende Faktor für den Erfolg. Die Kalorienaufnahme kannst du aktiv steuern:1. Frühstück weglassen und abends genießenViele denken, Frühstück sei die wichtigste Mahlzeit des Tages - das stimmt aber nicht. Wenn du das Frühstück auslässt und deine erste Mahlzeit mittags isst, bleibt dein Blutzucker stabil und dein Körper verbrennt mehr Fett. So kannst du abends mit der Familie ohne schlechtes Gewissen genießen.2. Die richtigen Lebensmittel wählenDabei kommt es keineswegs nur auf die Menge an, sondern auch darauf, was du isst. Wusstest du, dass Kartoffeln weniger Kalorien haben als Reis? Oder dass Tomatensauce weniger zu Buche schlägt als Pesto und Gnocchis deutlich kalorienärmer sind als Nudeln? Wer smarter wählt, kann mehr essen und nimmt trotzdem ab.3. Viel Wasser trinken = mehr Kalorien verbrennenWasser hält nicht nur den Körper fit, sondern hilft auch beim Abnehmen. Schon ein halber Liter kaltes Wasser kann den Kalorienverbrauch kurzfristig um bis zu 30 Prozent steigern. Außerdem verhindert es Heißhunger und gibt dir mehr Energie.4. Fitnessstudio ist kein Muss zum erfolgreichen AbnehmenDu musst nicht täglich ins Fitnessstudio rennen, um abzunehmen. Schon kleine Veränderungen im Alltag machen einen Unterschied: Mehr zu Fuß gehen, Treppen statt Aufzug nehmen oder eine kurze Bewegungseinheit nach dem Essen. So verbrennst du zusätzliche Kalorien, ohne dass es sich nach "Sport" anfühlt.5. Nur Veränderungen einführen, die langfristig umsetzbar sindWer seine Abnehmreise startet, hat meistens eine große Motivation. Viele scheitern jedoch an irgendeinem Punkt. Meistens liegt das daran, dass sie sich zu hohe oder unrealistische Ziele gesteckt haben. Die beste Ernährungsumstellung bringt nichts, wenn du sie nicht durchhältst. Setze deshalb auf Veränderungen, die zu deinem Alltag passen und sich leicht umsetzen lassen. Nur so bleibst du langfristig dran - denn wenn es zu kompliziert wird, gibst du früher oder später auf, und all deine Fortschritte waren umsonst.Über Simon Mathis:Als diplomierter Fitness- und Ernährungstrainer hat Simon Mathis bereits mehr als 600 Selbstständige, Unternehmer und Führungskräfte dabei unterstützt, wieder in die Klamotten von früher zu passen sowie fitter und agiler zu werden. Wenn es um das zeiteffektive und nachhaltige Abnehmen geht, ist er ein absoluter Experte. Mehr Informationen dazu unter: https://www.simon-mathis.comPressekontakt:Simon MathisE-Mail: info@simon-mathis.atT: +43 (0)50 350-47000Webseite: https://simon-mathis.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Mathis Fit Life GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161402/5996132