Vaduz (ots) -Wie beeinflusst Sicherheitspolitik das Leben junger Menschen? Und welchen Beitrag kann die Jugend zur Sicherheit Europas leisten?Um Antworten auf diese Fragen zu finden, lädt Finnland in Zusammenarbeit mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) junge Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren ein, sich für das Jugendforum am 29. und 30. Juli 2025 in Helsinki zu bewerben. Auch eine Person aus Liechtenstein hat die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Die Kosten für die Reise und Unterkunft werden übernommen.Weitere Infos findest du unter: https://www.llv.li/de/news/sei-beim-osze-jugendforum-2025-in-helsinki-dabeiReiche bis zum 20. April 2025 deine Bewerbung mit einem Motivationsvideo in englischer Sprache (max. 90 Sekunden) und einem Lebenslauf per E-Mail an info.aaa@llv.li ein.Sei dabei und gestalte die Zukunft Europas mit!Pressekontakt:Lena KleinAmt für Auswärtige AngelegenheitenTel.: +423 236 60 64LenaMaria.Klein@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100929831