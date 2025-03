NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing anlässlich eines Großauftrags aus Malaysia auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Neben weiteren Optionen habe die Malaysia Aviation Group 18 Jets der Reihe 737 Max-8 und 12 des Typs 737 Max-10 mit Auslieferung bis 2030 bestellt, erwähnte Analystin Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftrag sei als bisher "nicht identifizierter Kunde" schon Teil des Auftragsbestands gewesen, der sich für die 737 Max-Serie auf 4.735 Flugzeuge belaufe./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2025 / 08:33 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2025 / 08:33 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0970231058