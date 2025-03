DJ WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. März (13. KW)

=== M O N T A G, 24. März 2025 07:30 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März 10:00 DE/Emissionskalender Bund 2. Quartal 2025 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März *** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März 16:00 DE/Patrizia SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 19:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede zu Wachstum der britischen Wirtschaft *** - DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** - AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Rede bei Veranstaltung von OeNB und EIB D I E N S T A G, 25. März 2025 *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Februar *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement 2024 *** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 07:30 DE/Indus Holding AG, Capital Markets Day 07:50 DE/Medios AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Januar 08:00 DE/Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) 4Q 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis (14:00 Investorenkonferenz) *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex 11:00 DE/Bundestag, Konstituierende Sitzung, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,40-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2030 (Volumen 4,5 Mrd EUR) *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex März *** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März *** 15:00 US/Neubauverkäufe Februar *** - DE/Tui AG, Kapitalmarkttag *** - DE/Heidelberg Materials AG, Geschäftsbericht - DE/MTU Aero Engines AG, Geschäftsbericht *** - AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Pressekonferenz zur Vorstellung des OeNB-Geschäftsberichts 2024 M I T T W O C H, 26. März 2025 *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Jahresergebnis 07:00 DE/Amadeus Fire AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Renk Group AG, ausführliches Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (11:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 4Q *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März *** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, HV *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteil zu Solidaritätszuschlag 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2046 (Volumen 500 Mio EUR) 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 (Volumen 1,5 Mrd EUR) *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar *** 14:00 GB/Imperial Brands plc, Capital Markets Day *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 18:10 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem spricht bei Lunch zur wirtschaftlichen Entwicklung der Handelskammer der Paducah Region *** 18:40 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Krypto-Asset-Konferenz - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer *** - DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht - CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 4Q D O N N E R S T A G, 27. März 2025 *** 07:00 AT/Kontron AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Hensoldt AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Symrise AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Baader Bank AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Mister Spex SE, Jahresergebnis 07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (11:00 PK) *** 07:35 DE/United Internet AG, ausführliches Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz) *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK) 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis *** 07:50 DE/1&1 AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:50 DE/Suss Microtec SE, Jahresergebnis *** 08:00 DE/PNE AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Geschäftsbericht 08:30 DE/Amadeus Fire AG, BI-PK 09:00 DE/Ionos Group SE, Jahresergebnis 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 09:00 LU/SAF-Holland SE, Capital Markets Day *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung März *** 09:00 EU/EZB-Bankaufsichtsbericht 2024, 09:30 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Jahresergebnis und BI-PK *** 10:00 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar *** 10:30 DE/Deutsche Bahn AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 11:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:00 DE/Takkt AG, Kapitalmarkttag *** 14:00 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei IIF-Konferenz *** 18:40 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung zu "Financial literacy and monetary policy transmission" 21:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin hält Vortrag über H. Parker Willis *** - DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - EU/EZB-Generalversammlung *** - EU/Systemrisikorat ESRB, Generalversammlung F R E I T A G, 28. März 2025 06:45 DE/Basler AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Investorenkonferenz) 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:55 DE/Energiekontor AG, Jahresergebnis 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator *** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Februar *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Februar *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) März *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenbefragung Februar *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März *** 13:00 CH/Holcim Ltd, Kapitalmarkttag *** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar *** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Podiumsdiskussion zu "Inflationserwartungen und Realität: Implikationen für die letzte Meile der Disinflation" *** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - US/Gouverneur Michael Barr spricht über Banking Policy ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2025 10:09 ET (14:09 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.