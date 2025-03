Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der rasante Renditeanstieg ist vorbei, so die Deutsche Börse AG.Statt auf das milliardenschwere Finanzpaket richte sich der Fokus jetzt wieder mehr auf US-Zölle und die möglichen Auswirkungen auf Europas Konjunktur. Zwar stehe am heutigen Freitag noch die Entscheidung des Bundesrats zur Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse an. Erwartet werde eine Zustimmung. "Das Thema scheint marktseitig aber abgearbeitet zu sein, und die Niveauanpassung der Renditen ist zum Erliegen gekommen", bemerke Helaba-Analyst Ulrich Wortberg. "Nur eine Ablehnung durch den Bundesrat hätte wohl erhebliche Konsequenzen für die Finanzmärkte, und auch für die Wachstumsperspektiven." ...

