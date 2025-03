London (www.fondscheck.de) - HANetf kündigt die Auflage eines ETFs mit Fokus auf die europäische Verteidigungsindustrie an, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der börsengehandelte Fonds wird eine ähnliche Methodik wie der erfolgreiche Future of Defence UCITS ETF (Ticker: NATO) (ISIN IE000OJ5TQP4/ WKN A3EB9T) anwenden, der kürzlich ein verwaltetes Vermögen von 1,8 Milliarden US-Dollar überschritten hat. Im Gegensatz zum NATO-ETF wird der neue ETF aber einen stärker fokussierten Ansatz verfolgen: Er schließt US-Unternehmen aus, um ein gezielteres Engagement in europäischen börsennotierten Verteidigungsunternehmen zu ermöglichen. Zudem werden Unternehmen nicht berücksichtigt, die einen hohen Umsatzanteil mit umstrittenen Waffensystemen erzielen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...