Spannung liegt in der Luft: Wie verdaut der Markt die Zollthematik und was bedeutet eine zweite Amtszeit von Donald Trump für die globale Wirtschaft? In der neusten Money Train-Folge mit Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, tauchen wir tief in die brennenden Fragen des Börsenjahres 2025 ein. Gold knackt die 3000-USD-Marke - FOMO oder längst überfällig? Der CNN Fear and Greed-Index zittert weiter auf "Fear", während Anleger in Edelmetall flüchten. Droht den USA nach dem Höhenflug ...

