Der Rohstoff-Streamer kämpft im Milliarden-Schiedsverfahren gegen Panama, während das Unternehmen Dividendenerhöhungen und strategische Kooperationen vorantreibt.

Franco-Nevada befindet sich derzeit in einem Schiedsverfahren mit der panamaischen Regierung bezüglich der Kupfermine Cobre Panama. Nach der Schließung der Mine im Jahr 2023 aufgrund öffentlicher Unruhen fordert das Unternehmen Schadensersatz in Höhe von 5 Milliarden Dollar im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen Kanada und Panama. Der Ausgang dieses Verfahrens wird entscheidende Auswirkungen auf die finanziellen und operativen Perspektiven des Unternehmens haben. Franco-Nevada notiert aktuell bei 142,35 Euro, was einem Rückgang von 1,15% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspricht und liegt damit knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 144,00 Euro.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt das Unternehmen eine beeindruckende Kurssteigerung von 32,36%. Die Aktie liegt zudem fast 20% über ihrem 200-Tage-Durchschnitt, was die positive mittelfristige Entwicklung unterstreicht. In den vergangenen zehn Jahren erzielte Franco-Nevada eine durchschnittliche jährliche Rendite von 11,99%, womit der Konzern den breiteren Markt um 1,35% übertraf. Diese Performance unterstreicht die effektiven Anlagestrategien und operative Effizienz des Unternehmens.

Dividendenpolitik und strategische Partnerschaften

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Franco-Nevada ?

Franco-Nevada hat seine Quartalsdividende von 0,36 auf 0,38 Dollar pro Aktie erhöht. Diese Anpassung spiegelt den starken Cashflow des Unternehmens wider und unterstreicht das Engagement, seinen Investoren konstante Renditen zu bieten. Der Ex-Dividenden-Termin für diese Erhöhung war der 13. März, die Auszahlung ist für den 27. März geplant.

Im Dezember schloss Franco-Nevada eine Streaming-Vereinbarung im Wert von 500 Millionen Dollar mit Sibanye Stillwater ab. Dieser Deal ermöglicht es Sibanye, sofortiges Kapital zu erhalten, indem es zukünftige Gold- und Platinproduktion eintauscht, wodurch Franco-Nevada seine finanzielle Position stärkt und seine Ressourcenbasis erweitert. Diese Strategie passt zur breiten Diversifizierung des Unternehmens, die es vor Marktvolatilität schützt.

Institutionelle Investitionen und Transparenz

Im vierten Quartal erhöhte Horizon Kinetics Asset Management LLC seinen Anteil an Franco-Nevada um 5,6% durch den Erwerb von 52.199 zusätzlichen Aktien. Dieses Investment unterstreicht das Vertrauen institutioneller Anleger in die Wachstumsaussichten und finanzielle Stabilität des Unternehmens.

Franco-Nevada hat seine Jahresabschlussdokumente für 2024 eingereicht, darunter das Annual Information Form und die konsolidierten Jahresabschlüsse. Diese Einreichungen bieten den Stakeholdern umfassende Einblicke in die finanzielle Gesundheit und betrieblichen Aktivitäten des Unternehmens und unterstreichen das Engagement für hohe Transparenzstandards.

Anzeige

Franco-Nevada-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Franco-Nevada-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:

Die neusten Franco-Nevada-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Franco-Nevada-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Franco-Nevada: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...