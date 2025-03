Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG

Erste Kapitalerhöhung erfolgreich platziert, Visibilität weiterhin stark eingeschränkt



Die pferdewetten.de AG hat jüngst die vollständige und überzeichnete Platzierung der am 10. Januar angekündigten Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Insgesamt wurden 1.119.429 Aktien zu einem Bezugspreis von 2,50 EUR platziert. Dadurch wurde das Grundkapital der Gesellschaft auf 6.717.751 EUR erhöht, womit das in 2021 auf der regulären Hauptversammlung genehmigte Kapital vollständig aufgebraucht wurde.



HV beschließt neues genehmigtes Kapital: Der Vorstand hat sich am 24. Februar im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung die Zustimmung der vertretenen Aktionäre eingeholt (Zustimmung 99,38%), um das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23. Februar 2030 um bis zu 3.358.875 EUR (50%) gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Auf Basis des neuen genehmigten Kapitals plant das Unternehmen, wie bereits angekündigt, in den kommenden Monaten eine weitere Kapitalerhöhung, um die Eigenkapitalposition zu stärken. Zudem dürfte u.E. weiterhin angestrebt werden, das im Dezember 2023 aufgenommene Darlehen in Höhe von 3 Mio. EUR abzulösen.



Jahresabschluss 2023 vermutlich mit Einschränkungen versehen: Im Vorwege der Hauptversammlung hatte das Unternehmen vermeldet, dass der Abschlussprüfer als Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 eventuell die Einschränkung oder die Versagung des Bestätigungsvermerks erklären wird. Dies liegt zum einen an Prüfungshemmnissen in Bezug auf die Bewertung von speziellen Begebenheiten des Wettgeschäfts, wo derzeit nicht überbrückbare unterschiedliche Betrachtungsweisen vorliegen. Zum anderen ist der Wirtschaftsprüfer auf aktueller Basis nicht gewillt, eine positive Fortführungsprognose auszusprechen. Da sich die pferdewetten.de AG der Festsetzung eines Ordnungsgeldes von 0,5 Mio. EUR ausgesetzt sieht, will das Unternehmen notfalls den nicht testierten Abschluss der Hauptversammlung zur Billigung vorlegen, um die Zahlung des Ordnungsgeldes zu vermeiden. Welche Auswirkungen dies auf die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 hat, ist derzeit nicht bekannt.



Start in das Wettjahr 2025: In der Meldung zur Kapitalerhöhung wies das Unternehmen auf einen starken Jahresstart hin. So wurde mit einem Umsatz von 9,1 Mio. per Ende Februar in der Sportwette der Vorjahreswert von 4,6 Mio. sowie der Wert für Q1/24 von 6,9 Mio. EUR bereits deutlich übertroffen. Dies ist jedoch angesichts der stark gestiegenen Anzahl an Shops (derzeit 210 im Vergleich zu etwa 120 im Vorjahr) nicht überraschend. Entscheidend dürfte daher vielmehr die Ergebnisentwicklung sein. In diesem Zusammenhang erwartet das Unternehmen im zweiten Quartal 2025 den Break-even beim EBITDA auf Monatsbasis und ein positives EBITDA für das Gesamtjahr.

Fazit: Wir sehen die abgeschlossene Kapitalerhöhung als wichtigen Schritt, die Lage des Unternehmens nachhaltig zu stabilisieren. Dennoch ist die Visibilität aufgrund der noch ausstehenden Finanzpublikationen weiterhin gering. Die Umsatzentwicklung in den ersten zwei Monaten 2025 ist zwar erfreulich, doch letztendlich ist die Ergebnisentwicklung entscheidend. Dazu gibt es zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin wenig belastbare Informationen, sodass wir beim Anlageurteil trotz des deutlichen Upsides zu unserem unveränderten Kursziel von 6,00 EUR zurückhaltend sind und das Rating 'Halten' bestätigen.



