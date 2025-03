Der Investmentriese diversifiziert seine Anlagen mit einer Milliarden-Beteiligung an einer Gas-Pipeline von BP und plant gleichzeitig den Verkauf seiner OLB-Anteile.

Apollo Global Management LLC setzt seinen expansiven Kurs im Finanzsektor fort. Das Unternehmen steht aktuell im Mittelpunkt mehrerer bedeutender Transaktionen, die das breit gefächerte Engagement des Investmentgiganten unterstreichen. In einer kürzlich bekannt gegebenen Vereinbarung werden von Apollo verwaltete Fonds einen 25-prozentigen, nicht-kontrollierenden Anteil an BP Pipelines Ltd - bp TANAP - erwerben. Diese Tochtergesellschaft von BP hält 12% der Anteile an TANAP, dem Betreiber einer Pipeline, die Erdgas von Aserbaidschan durch die Türkei transportiert. Der Kaufpreis für diese strategische Beteiligung beläuft sich auf etwa 1,0 Milliarde Dollar, während BP weiterhin Mehrheitsaktionär bleibt. Dieser Schritt fügt sich nahtlos in Apollos Diversifikationsstrategie ein und unterstreicht das anhaltende Interesse des Unternehmens an infrastrukturellen Investments mit stabilen Ertragsaussichten.

Beteiligung an Oldenburgischer Landesbank unter neuen Vorzeichen

Parallel dazu zeichnen sich Veränderungen bei einem anderen signifikanten Investment ab. Apollo Global Management gehört derzeit zu den Hauptanteilseignern der Oldenburgischen Landesbank AG (OLB), gemeinsam mit dem Teacher Retirement System of Texas und Grovepoint Investment Management. Wie kürzlich bekannt wurde, haben diese Aktionäre einer Vereinbarung zugestimmt, das gesamte Aktienkapital der OLB an TARGO Deutschland GmbH zu veräußern, eine Tochtergesellschaft der französischen Bankengruppe Credit Mutuel Alliance Federale (CMAF). Diese Transaktion, deren Abschluss noch den üblichen Bedingungen und regulatorischen Genehmigungen unterliegt, könnte sich bis ins Jahr 2026 erstrecken. Die Ratingagentur Moody's hat in Reaktion darauf die Ratings der OLB unter Beobachtung für eine potenzielle Aufwertung gestellt, da der Beitritt zu einer stärkeren Bankengruppe die Kreditwürdigkeit der OLB verbessern könnte. Für Apollo bedeutet diese Transaktion eine strategische Portfoliobereinigung, die es dem Unternehmen ermöglicht, Kapital für neue Investitionsmöglichkeiten freizusetzen.

