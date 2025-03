Das in den USA ansässige Start-up-Unternehmen Ample will in der japanischen Hauptstadt ein Netz von Batterietauschstationen einrichten. Die passenden Fahrzeuge werden von der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation und der Mitsubishi Motors Corporation geliefert. Der Schwerpunkt wird also auf dem Logistik- und Handelssektor liegen - zumindest vorerst. Nach Angaben von Ample kann jede Station "über 100 Fahrzeuge" unterstützen, wobei das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...