Bonn (ots) -Im Vorfeld der geplanten Ukraine-Gespräche in Saudi-Arabien ruft CARE dazu auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um das Leiden der Zivilbevölkerung zu verringern und einen dauerhaften Frieden zu erreichen. Während einer befristeten Waffenruhe ist es unmöglich, den humanitären Bedarf in vollem Umfang zu decken - auch wenn dies eine wichtige Gelegenheit darstellt, dringend benötigte Hilfe aufzustocken, Grundversorgung wiederherzustellen und diejenigen zu unterstützen, die von dem anhaltenden Konflikt am meisten betroffen sind. "Wenn man sieht, wie Familien zum zweiten oder dritten Mal zur Flucht gezwungen sind, wird klar, dass die Sicherung kritischer Infrastrukturen nur ein Teil der Gleichung ist. Wir fordern umfassende Lösungen, die die Menschen schützen und ihre Sicherheit in den Mittelpunkt stellen", sagt Daria Chekalova, Referentin Advocacy bei CARE Ukraine.Die diplomatischen Bemühungen müssen fortgesetzt werden, um einen dauerhaften und gerechten Frieden zu sichern. Dies kann nur durch einen inklusiven Prozess erreicht werden, bei dem die Stimmen der Gemeinschaften und Gruppen in der gesamten Ukraine gehört werden. "Die Gewährleistung eines gerechten und dauerhaften Friedens bedeutet, bewusst Raum für Vertreter:innen der Zivilgesellschaft zu schaffen, damit diese an allen Aspekten der Friedensverhandlungen teilnehmen können. Dazu gehören auch von Frauen geführte Organisationen und Frauenrechtsorganisationen, die Interessen diverser und gefährdeter Gruppen vertreten", betont Anzhelika Bielova, Präsidentin der CARE-Partnerorganisation "Voice of Romni".CARE setzt sich weiterhin für Menschen in Not in der Ukraine ein, arbeitet mit lokalen Partnerorganisationen zusammen, um sicherzustellen, dass die humanitäre Hilfe die Bedürftigsten erreicht, und unterstützt beim Wiederaufbau. CARE ruft alle Parteien dazu auf, sich für einen umfassenden Waffenstillstand und einen dauerhaften Frieden einzusetzen. Frauen übernehmen in diesem Krieg eine entscheidende Rolle als Ersthelferinnen. Sie müssen bei der Schaffung eines nachhaltigen Friedens miteinbezogen sein.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Corinna HenrichTelefon: +49 (0) 228 975 63 - 46Mobil: +49 (0) 1511 11 48 475E-Mail: henrich@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/5996242