Die NuWays AG veranstaltet einenmit der. Herr Brückner (CFO) wird einen strategischen Ausblick nach den Zahlen des Geschäftsjahres 2024 geben. Anschließend gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten.DEMIRE AG02.04.2025 09:00Tim Brückner, CFO und Julius Stinauer, Head of IR & Corporate FinanceNach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/business-update-following-fy24-results-xmruzcq7+++Über DEMIRE AG: DEMIRE ist ein deutsches Immobilienunternehmen, das sich auf Gewerbeimmobilien in Großstädten und deren angrenzenden Ballungsräumen spezialisiert hat. Die Objekte werden überwiegend als Büros genutzt, aber auch Hotel-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien ergänzen das Portfolio. Die Kerngeschäftsfelder des Unternehmens sind der Erwerb, die Verwaltung und Vermietung der Immobilien sowie ein aktives Portfoliomanagement. Auch in der Weiterentwicklung der Bestandsimmobilien ist die Gesellschaft aktiv. Dazu zählen beispielsweise Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen.

ISIN: DE000A0XFSF0