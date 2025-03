Snowflake verzeichnete im vierten Geschäftsquartal einen Gesamtumsatz von 986,8 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen von 955,9 Millionen US-Dollar. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 143,64 Euro, was einem Rückgang von 1,36% gegenüber dem Vortag entspricht. Besonders bemerkenswert ist der starke Monatsverlust von fast 20% seit Ende Februar. Der Produktumsatz im abgelaufenen Quartal belief sich auf 943,3 Millionen US-Dollar und lag damit über den prognostizierten 914,0 Millionen US-Dollar. Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres erwartet Snowflake einen Produktumsatz zwischen 955 und 960 Millionen US-Dollar, was nahezu den Analystenprognosen von 961 Millionen US-Dollar entspricht. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg des Produktumsatzes um 24% auf etwa 4,28 Milliarden US-Dollar, leicht über der durchschnittlichen Analystenerwartung von 4,21 Milliarden US-Dollar.

Nach Bekanntgabe der Quartalszahlen verzeichnete die Snowflake-Aktie einen Kursanstieg von über 12% und erreichte zwischenzeitlich 188 US-Dollar je Aktie. Dieser Anstieg wurde durch die besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse und den strategischen Vorstoß des Unternehmens in den Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) angetrieben. Am 18. März 2025 verkaufte Direktor Frank Slootman 7.016 Snowflake-Aktien zu einem Durchschnittspreis von 155,69 US-Dollar, was einem Gesamtvolumen von etwa 1,09 Millionen US-Dollar entspricht. Nach dieser Transaktion hält Slootman noch 182.999 Aktien, was einer Verringerung seines Bestands um 3,69% entspricht.

KI-Strategie und Sicherheitsmaßnahmen

Snowflake erweitert aktiv seine KI-Fähigkeiten und hat die Modelle von OpenAI in seinen KI-Dienst Snowflake Cortex AI integriert, wodurch das Angebot an Datenanalysen verbessert wird. Diese Integration versetzt Snowflake in die Lage, von der wachsenden Nachfrage nach KI-gestützten Datenlösungen zu profitieren. Trotz der positiven Entwicklungen steht die Aktie derzeit mehr als 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 184,56 Euro, das Mitte Februar erreicht wurde.

Mitte 2024 sah sich Snowflake mit Sicherheitsherausforderungen konfrontiert, als Angreifer Konten ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung ausnutzten. Von diesem Sicherheitsvorfall waren mehrere namhafte Kunden betroffen, darunter Ticketmaster, AT&T und Neiman Marcus, was zu erheblichen Datendiebstählen führte. Als Reaktion darauf führte Snowflake Funktionen ein, die es Administratoren ermöglichen, eine obligatorische Zwei-Faktor-Authentifizierung durchzusetzen, um die Kontosicherheit zu erhöhen. Langfristig zeigt sich die Aktie jedoch widerstandsfähig und liegt mit einem Kurs von 143,64 Euro über 46% über ihrem 52-Wochen-Tief von 97,92 Euro, das im September 2024 erreicht wurde.

