Der Hersteller technischer Produkte kämpft mit Umsatzrückgängen, juristischen Auseinandersetzungen und einer drastisch reduzierten Ausschüttung an Anteilseigner.

Die Aktie von Leggett & Platt notiert aktuell bei 7,52 Euro und verzeichnet damit einen Tagesverlust von 2,36 Prozent. Im Jahresvergleich hat das Papier des Herstellers von technischen Produkten dramatisch an Wert verloren und steht 56,87 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres.

In seinem am 13. Februar veröffentlichten Bericht für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 meldete Leggett & Platt einen Umsatzrückgang. Die Quartalserlöse sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 Dollar. Für das Gesamtjahr 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 4,4 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 7 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr belief sich auf 0,32 Dollar.

Dividendenkürzung und Rechtliche Herausforderungen

Angesichts der angespannten Finanzlage hat der Verwaltungsrat am 26. Februar 2025 eine deutlich reduzierte Quartalsdividende von nur 0,05 Dollar je Aktie beschlossen. Diese wird am 15. April an die am 15. März eingetragenen Aktionäre ausgezahlt. Mit einem Kurs nahe dem 52-Wochen-Tief von 7,37 Euro steht die Aktie unter enormem Druck und hat sich vom 52-Wochen-Hoch bei 17,75 Euro weit entfernt.

Zusätzlich zu den finanziellen Herausforderungen sieht sich Leggett & Platt mit rechtlichen Problemen konfrontiert. Im Dezember 2024 wurde eine Klage gegen das Unternehmen und Sleep Number Corporation eingereicht. In der Klage wird behauptet, dass ein fehlerhaftes verstellbares Bett zum Tod einer 80-jährigen Frau, Rosalind Walker, geführt habe, die zwei Tage lang zwischen Bett und Wand eingeklemmt war. Die Kläger fordern Entschädigung für das Leiden vor dem Tod, medizinische Kosten und den Verlust der Gemeinschaft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Leggett & Platt liegt derzeit bei nur 20,9, was auf eine stark überverkaufte Situation hinweist. Analysten bewerten die Aktie derzeit mit "Halten" und geben ein Kursziel von 9,00 Dollar an. Dabei erhält das Unternehmen eine niedrige Branchenbewertung und eine mittlere Bewertung für das Management.

