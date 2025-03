LONDON (dpa-AFX) - Der britische Netzbetreiber National Grid hat nach eigenen Angaben eine Übergangslösung gefunden, um die Stromversorgung am Londoner Flughafen Heathrow wiederherzustellen. "Teams haben rund um die Uhr gearbeitet, um den Strom so schnell wie möglich wiederherzustellen", teilte das Unternehmen auf der Plattform X mit.

Gemeinsam mit dem örtlichen Netzbetreiber habe man das Netzwerk rekonfiguriert, um alle betroffenen Kunden wieder versorgen zu können. Dies sei allerdings eine Übergangslösung.

Die Nachrichtenagentur PA meldete unter Berufung auf ihre Reporter, in Terminal 4 sei das Licht wieder angegangen. Der Flughafen machte zunächst keine Angaben. Der Airport blieb weiter gesperrt. In der Nähe hatte es in einem Umspannwerk gebrannt. Der Flughafen musste wegen des Stromausfalls schließen. Mehr als 1.300 Flüge waren nach Angaben von PA betroffen./kil/DP/ngu