FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,15 Prozent auf 128,41 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,77 Prozent

Der Bundesrat machte den Weg für das Milliarden-Finanzpaket von Union und SPD frei. Wie am Dienstag schon im Bundestag kam nun auch in der Länderkammer die nötige Zweidrittelmehrheit für die entsprechende Änderung des Grundgesetzes zustande. Die Ankündigung des Paketes hatte zunächst den Euro beflügelt. Anleger erhoffen sich ein höheres Wirtschaftswachstum in Deutschland und der Eurozone. Am Freitag bewegte die Entscheidung des Bundesrates kaum noch, da sie erwartet worden war.

Etwas gestützt wurden die Anleihen zudem durch schwache Zahlen zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone. Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im März unerwartet eingetrübt. Der Indikator bleibt damit unter seinem langfristigen Durchschnitt./jsl/mis