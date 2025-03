© Foto: Sarah Knorr/dpa

Die Aktie des US-Kreuzfahrtanbieters Carnival Cruises handelte nach den am Freitagmittag vorgelegten Zahlen nur kurzzeitig mit Verlusten.Hinter den Anbietern von Kreuzfahrten liegt nach dem Corona-Crash eine bemerkenswerte Erholung. Standen Unternehmen wie Carnival Cruises auf dem Höhepunkt der Pandemie operativ vor dem Aus, haben sich die Geschäfte und mit ihnen auch die Anteile stark erholt. Wenngleich die Rallye in diesem Jahr angesichts der unsicheren Wirtschafts- und Konjunkturaussichten ins Stocken geraten ist, blickt die Carnival-Aktie mit einem Plus von rund 26 Prozent auf erfolgreiche 12 Monate zurück. Diese Bilanz wurde vor dem Wochenende zeitweise deutlich eingetrübt, doch …