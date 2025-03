Wie beeinflusst Trumps Zollpolitik die Wirtschaft? Welche Risiken birgt die steigende Staatsverschuldung? Und welche Folgen hat die Schuldenbremse in Deutschland? In dieser Diskussion beleuchten Christian W. Röhl (Scalable Capital) und Richard "Richy" Dittrich (Börse Stuttgart Group) die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Auswirkungen aktueller Entwicklungen - von Investitionen in die Rüstungsindustrie bis hin zum Wettlauf um technologische Überlegenheit. Zudem werfen wir einen Blick auf künftige Markttrends und die Rolle militärischer Innovationen für die Wirtschaft.