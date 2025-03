© Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Die türkische Lira erlebte diese Woche ihren stärksten Absturz seit fast zwei Jahren, trotz eines Notfall-Zinserhöhungsversuchs der Zentralbank. Das könnte die Inflation länger antreiben als erhofft.Die Verhaftung des führenden Oppositionspolitikers Ekrem Imamoglu hat die politischen Spannungen in der Türkei verschärft und Marktteilnehmer tief verunsichert, was zu einem massiven Einbruch an den türkischen Märkten führte. Die Inflationserwartungen steigen wieder und es besteht die Gefahr, dass ausländischen Investoren die Türkei nun zu riskant geworden ist. Das könnte den Abwärtstrend bei der Lira und am Aktienmarkt in Istanbul langfristig verschärfen. Die türkische Lira fiel zum US-Dollar …