Krypto-KI-Agent Mind of Pepe erreicht 7,5 Mio. $ und enthüllt wichtige Entwicklungen

Nach nur zwei Monaten konnte der Vorverkauf von Mind of Pepe die Schwelle von 7,5 Mio. USD überschreiten. Zeitgleich wurde ein neues Update des Teams bezüglich des LLM-Modells (Large Language Modul), der Retrieviel-Augmented-Generation-Struktur und des Trainings der KI geteilt.

Mind of Pepe durchläuft nun noch einige Feinabstimmungen des Krypto-Trading-Tools, welches den $MIND-Inhabern mit den neuesten Erkenntnissen über die Trends des Krypto-Marktes versorgt. Somit sollen sie bessere Chancen erhalten, welche sogar marktunabhängig möglich sind.

Frühzeitig können sich Investoren jetzt mit dem Presale positionieren, in welchem die $MIND-Coins für einen Preis in Höhe von 0,003566 USD angeboten werden. Jedoch wird die aktuelle Phase schon in weniger als 33 Stunden abgeschlossen, sodass eine neue Preiserhöhung erfolgt.

Neues Update von Mind of Pepe

Mind of Pepe ist ein autonom operierender KI-Agenten, welcher Blockchain-Ökosysteme, dezentrale Anwendungen und Social-Media-Plattform scannen sowie analysieren kann. Diese werden für die $MIND-Inhaber in verwertbare Erkenntnisse verwandelt, damit sie besser von dem Markt profitieren können.

Am Donnerstag wurde von dem Team von Mind of Pepe ein neues Update geteilt, in welchem über die Optimierung des LLM-Moduls berichtet wurde. Auf diese Weise soll der KI-Agent noch besser und intuitiver werden.

Dieses umfasst unter anderem ein einheitliches Muster für alle Antworten, um ihm einen Hauch einer eigenen Persönlichkeit und eine höhere Intelligenz zu verleihen. Außerdem verfügt er nun über ein Echtzeit-Marktbewusstsein, welches seine Fähigkeiten verbessert, Krypto-Trends, Nachrichten, Stimmungsschwankungen und Preisaktionen in der Entstehung zu verfolgen.

Dabei überwacht der KI-Agent in Echtzeit unentwegt umfangreiche Datenbanken und wurde in dieser Hinsicht besonders leistungsstark gestaltet. Auf diese Weise sollen zeitnahe Handelsideen aufgezeigt werden, welche mit den aktuellen Marktbedingungen übereinstimmen.

Darüber hinaus bietet Mind of Pepe inzwischen ein leistungsfähiges Dashboard, über welches sich der KI-Agent mithilfe einer Kommandozeile von den $MIND-Inhabern nutzen lässt. Hier finden sie wichtige Daten übersichtlich dargestellt, wie Markteinblicke, Analysen, Engagement-Metriken und aufkommende Markttrends.

Aber auch das Training der KI-Modelle hat bedeutende Fortschritte gemacht. So wurde dieses mit 60.000 Tweets von führenden Krypto-Persönlichkeiten angereichert und 3.000 wertvolle Erkenntnisse sorgfältig für die Verbesserung der KI ausgewählt.

Mind of Pepe hat mit seiner Live-Vektor-Datenbank und dem operativen Datenabrufsystem maßgebliche Fortschritte in Richtung eines vollwertigen Tools für Krypto-Investoren gemacht, da es mit einer höheren Intelligenz und einem umfangreicheren Bewusstsein einen größeren Vorteil in steigenden und fallenden Märkten verschaffen kann.

Mind of Pepe verbindet hervorragend den Memecoins mit KI

Im Vergleich zu den Rekordständen aus dem vergangenen Jahr haben die Memecoins deutliche Einbußen erleiden müssen. Derzeit erreichen sie nur noch eine Marktkapitalisierung in Höhe von 50 Mrd. USD, was im Vergleich zu dem Hoch aus dem vergangenen Jahr von 137 Mrd. USD deutlich weniger ist.

Marktkapitalisierung der führenden Memecoins | Quelle: CMC

Trotz dieses Rückgangs bleiben weiterhin einige führende Memecoins mit hohen Bewertungen an der Spitze. Dies sind insbesondere Dogecoin, Shiba Inu und Pepe sowie auch neuere Kandidaten wie Official Trump, der sogar den Frosch kurze Zeit übertreffen konnte.

Der Coin von Trump ist sicherlich eine Besonderheit, wie auch seine Politik für die Kryptowirtschaft. Sein Memetoken konnte innerhalb weniger Tage schon eine Milliardenbewertung erlangen, was sein gutes Gespür aufzeigt.

Viele der großen Memecoins sind jedoch gekommen und gegangen, wobei die neuesten Coins von Pump.Fun die nächsten Herausforderer sind. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Krypto-Markt vornehmlich eine Vorliebe für Hunde und Frösche hat.

Dennoch ist er auch offen gegenüber innovativen, neuen Projekten. Dies war etwa der Fall als Ethereum nach dem Aufstieg von Bitcoin Smart Contracts einführte oder Solana mit einer höheren Geschwindigkeit und niedrigeren Gebühren Marktanteile gewann. Dabei waren die Investoren und Nutzer bereit, mit den neuen Technologien Grenzen zu überschreiten.

Den nächsten Evolutionsschritt stellt nun die Fusion mit künstlicher Intelligenz dar. In dieser Hinsicht gibt es vermutlich keinen interessanteren Coin, welcher diese beiden Bereiche so wie Mind of Pepe verbindet.

Die Zukunft der Memecoins wird nicht mehr nur aus lustigen Bildern und Dekoration für die Wallet bestehen. Stattdessen bieten sie auch einen konkreten Nutzen, was sie mit ihrer hohen Viralität noch mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken kann. Insbesondere ein frühzeitiger Einstieg in diesen revolutionären Markt könnte sich dabei überdurchschnittlich bezahlt machen.

$MIND vs. $PEPE

Noch hat Mind of Pepe einen weiten Weg vor sich, um es in die Ränge der führenden Memecoins zu schaffen. Im Vergleich zu einigen von diesen kann man schon erahnen, wie der Preis des Coins steigen könnte, sobald dieser an den Börsen gelistet und die Software eingeführt wurde.

Der Sektor der Krypto-KI-Agenten kommt aktuell auf eine Bewertung 4,35 Mrd. USD, von denen sechs der größten Coins Bewertungen von mehr als 100 Mio. USD haben. Einer von ihnen, Artificial Superintelligence Alliance ($FET), erreicht gerade laut CoinGecko sogar mehr als 1 Mrd. USD.

Die Nische der Frosch-Memecoins wird hingegen mit 4 Mrd. USD bewertet, von denen drei Coins mehr als 100 Mio. USD ausmachen und Pepe sogar 3 Mrd. USD. Zudem wird für dieses Jahr noch mit neuen Höchstständen für beide Sektoren gerechnet

Mind of Pepe positioniert sich dabei an der Schnittstelle zwei florierender Narrative des Krypto-Marktes. Auf diese Weise könnte er nicht nur das Interesse der Memecoin-Spekulanten, sondern ebenso der KI-Investoren auf sich ziehen.

Seine Technologie verbreitet sich möglicherweise schnell viral und verleiht dem Coin eine besondere Zugkraft, da dieser für die Dienste vorausgesetzt wird und nur begrenzt verfügbar ist. All dies verstärkt die Aussichten von bekannten Influencern wie Crypto Nautic, der seinen 102.000 Abonnenten auf YouTube über Mind of Pepe mitteilt, dass er von einer Milliardenbewertung ausgeht.

So können Sie mit Mind of Pepe anderen zuvorkommen

Eine besonders frühe Einstiegsmöglichkeit mit überdurchschnittlichem Renditepotenzial bieten Krypto-Presales, da die Coins noch vor der Markteinführung erworben werden können. Somit kann man den anderen Investoren zuvorkommen, welche erst an den Börsen einsteigen.

Kaufen lassen sich die $MIND-Coins über die Website mit den Kryptowährungen $ETH, $USDT und mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen. Ebenso ist der Presale über die Partner-App Best Wallet unter "Upcoming Tokens" zu finden, welche schon einige Kursraketen zuvor vorgestellt hat.

Über die Best Wallet werden noch zahlreiche weitere Vorteile wie frühzeitige Berücksichtigung im Portfolio, niedrigere Gebühren und mehr bereitgestellt. Herunterladen lässt sich die Anwendung über den Google Play Store und den Apple App Store.

Der Community von Mind of Pepe können Sie sich über X und Telegram anschließen, um keine wichtigen Ankündigungen zu verpassen.

