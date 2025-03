Ein norwegisches Startup will noch 2025 mindestens hunderte humanoide Roboter im häuslichen Alltag testen lassen. Doch der Weg, der vor der ganzen Branche liegt, scheint noch ein weiter zu sein. Das norwegische Robotik-Startup 1X hat dieses Jahr noch einiges vor: Laut seinem CEO Bernt Boernich will es bis Ende 2025 erste Tests seines humanoiden Roboters Neo Gamma starten - und zwar in einigen hundert bis tausend Haushalten. "Neo Gamma kommt noch ...

