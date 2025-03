Donald Trump gibt nicht nach: er hat heute erneut den 0.2April (an dem die "reziproken" Zölle in Kraft treten sollen) als den Tag bezeichnet, an dem die USA ihr "Geld wieder zurück" bekämen - an der Wall Street kursiert nun immer mehr das böse "R-Wort" (Rezession). Das wird untermauert durch Aussagen von FedEx und Nike, ...

