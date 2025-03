Binance führt neues Abstimmungssystem für Coin-Delisting ein

Binance, eine der größten Kryptobörsen der Welt gemessen am Handelsvolumen, hat kürzlich neue Regeln für das Delisting von Coins eingeführt. Mit der neuen "Vote to List"-Funktion können Nutzer künftig über die Zukunft von Projekten auf der Binance-Plattform abstimmen. Diese Maßnahme betrifft vor allem Projekte in der sogenannten Monitoring-Zone, die aufgrund mangelnder Liquidität, Inaktivität des Teams oder anderer Warnsignale als riskant eingestuft werden.

Erste Kryptowährungen bereits von der Plattform entfernt

Binance hat bereits fünf Kryptowährungen aus seinem Angebot entfernt: Aergo (AERGO), AirSwap (AST), BurgerCities (BURGER), COMBO (COMBO) und Linear Finance (LINA). Nutzer können diese Tokens noch bis zum 28. März um 6 Uhr OTC handeln oder auf andere Börsen transferieren.

Die Auswirkungen des Delistings können für die betroffenen Projekte erheblich sein. Im Fall von BURGER verlor der Token innerhalb weniger Stunden mehr als 50% seines Wertes, während die anderen Tokens zwischen 5% und 35% an Wert einbüßten. Dies verdeutlicht die Marktmacht von Binance und den Einfluss, den regulatorische Entscheidungen auf die Akzeptanz von Kryptowährungen haben können.

Funktionsweise des neuen Abstimmungsmechanismus

Um an der Abstimmung teilnehmen zu können, muss man verifizierter Binance-Kunde sein und mindestens 0,01 BNB (etwa sechs Euro) auf dem Hauptkonto halten. Die aktuelle Abstimmungsrunde läuft bis zum 27. März, wobei Nutzer bis zu fünf Tokens pro Runde auswählen können. Jede Stimme wird einmal gezählt und muss als offizieller Beitrag auf Binance Square abgegeben werden.

Dieser Mechanismus zeigt, wie native Tokens genutzt werden können, um Nutzer in Entscheidungsprozesse einzubinden. Binance hat selbst ein Interesse daran, Projekte mit hoher Akzeptanz bei den Anlegern zu behalten, wodurch die Qualität der gelisteten Projekte verbessert und die Community stärker einbezogen wird.

BestWallet Token: Governance und Staking-Renditen im Presale

Der $BEST-Token des BestWallet-Projekts befindet sich derzeit in einer frühen Finanzierungsphase (Presale), in der Anleger von günstigen Einstiegspreisen profitieren können. Der Token ermöglicht Nutzern, über Änderungen auf der Plattform abzustimmen und so Teil einer Governance-Struktur zu werden.

Ein besonderer Anreiz für Investoren ist die Möglichkeit, die Tokens zu staken und dabei aktuell Renditen von bis zu 140% innerhalb eines Jahres zu erzielen. Bisher wurden bereits über 190 Millionen $BEST-Tokens gestakt. Derzeit ist ein Token für 0,024 Dollar erhältlich, wobei bereits mehr als 11,2 Millionen USD eingesammelt wurden. Eine weitere Preiserhöhung steht in den nächsten Tagen bevor.

