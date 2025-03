US-Bitcoin-Reserve stößt auf Ablehnung in der Bevölkerung

Die USA haben angekündigt, eine strategische Bitcoin-Reserve aufzubauen. Dies ist ein enormer Schritt, bedenkt man, dass es noch vor einigen Jahren Diskussionen um ein potenzielles Verbot gab. Doch dennoch scheint die amerikanische Bevölkerung nicht allzu erfreut über die Pläne der US-Regierung zu sein. Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Mehrheit der US-Bürger diesem Vorhaben skeptisch gegenübersteht.

Umfrage zeigt mangelnde Unterstützung für Bitcoin-Reserve

Am 6. März hat US-Präsident Donald Trump eines seiner Wahlkampfversprechen wahrgemacht und ein Gesetz unterzeichnet, das dafür sorgt, dass die Vereinigten Staaten künftig eine Bitcoin-Reserve und einen Digital Asset Stockpile (Altcoins) halten werden. Für Kryptowährungen ist dies der ultimative Ritterschlag, nachdem über Jahre die Angst vor einem möglichen Verbot groß war.

Doch obwohl Krypto-Anleger den Schritt von Donald Trump feiern, scheint in der Bevölkerung der Rückhalt für die Einführung dieser Rücklage nicht allzu groß zu sein. Dies hat kürzlich eine Studie von Thinktank Data for Progress gezeigt. So wurden rund 1.169 wahlberechtigte US-Bürgerinnen und -Bürger aus verschiedenen Staaten befragt. Dabei gaben nur zehn Prozent der Befragten an, dass sie eine strategische Krypto-Reserve in den USA befürworten würden. 45 Prozent sagten dagegen, dass sie für eine Kürzung der Ausgaben für das Bitcoin-Projekt der US-Regierung wären.

Trump bestätigt trotz Widerstand Krypto-Pläne

Doch trotz der geringen Popularität unter der amerikanischen Bevölkerung hat US-Präsident Donald Trump kürzlich nochmals seine Pläne für die Einführung einer strategischen Bitcoin-Reserve bestätigt. Er schrieb, dass die USA "Kryptowährungen und die nächste Generation von Finanztechnologien dominieren" werden.

Aus den Reihen der Demokraten kamen dagegen kürzlich Stimmen, die eine scharfe Regulierung fordern. So soll es beispielsweise nicht-Finanzunternehmen grundsätzlich verboten werden, Stable-Coins auszugeben. Dementsprechend wird die Deregulierung des Kryptomarktes in den USA weiter vorangetrieben, stößt aber durchaus auf Widerstand in den Reihen der Politiker und in der Bevölkerung. Doch langfristig, so die Einschätzung vieler Experten, dürfte sich dies positiv auf den Kurs des Bitcoins und anderer Kryptowährungen auswirken.

