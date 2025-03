NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag letztlich moderate Gewinne erzielt. Der Leitindex Dow Jones Industrial verharrte zum großen Verfallstag an den Terminmärkten die meiste Zeit in der Verlustzone, schloss dann aber 0,08 Prozent höher mit 41.985,35 Punkten.

Ähnlich sah es bei den anderen Indizes aus. Der marktbreite S&P 500 verabschiedete sich 0,08 Prozent fester mit 5.667,56 Punkten aus dem Handel, während der von Technologiewerten dominierte Auswahlindex Nasdaq 100 0,39 Prozent auf 19.753,97 Punkte gewann. Auf Wochensicht stehen bei den drei Indizes damit ebenfalls Aufschläge zu Buche - am deutlichsten beim Dow mit 1,2 Prozent./gl/mis

