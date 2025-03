Grundlage sind die "Guidelines for Certification of Cooking Skills for Japanese Cuisine in Foreign Countries" (Richtlinien für die Zertifizierung von Kochkenntnissen für die japanische Küche im Ausland), eingeführt vom japanischen Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (MAFF)

Das Japanese Cuisine and Dietary Culture Development Committee (JCDC) (Ort: Minato-ku, Tokio; Vertreter: Yoshihiro Murata; Website: https://en.jcdc.tokyo/), das die japanische Küche im Ausland fördert, hat in Kyoto eine Zertifizierungsprüfung für ausländische Köche angeboten. Diese Zertifizierungsprüfung stützt sich auf die "Richtlinien für die Zertifizierung von Kochkenntnissen für die japanische Küche im Ausland" (in Kraft getreten am 1. April 2016/überarbeitet am 1. April 2024), die vom japanischen Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (MAFF) herausgegeben wurden. Zwei Personen aus Vietnam, Le Minh Tien und Pham Duc Duy, haben bei dieser Prüfung erfolgreich die Gold-Zertifizierung erhalten. Zudem wurden die beiden ausländischen Köche, die nach Japan gekommen waren, um am Kyoto-Finale des "Road to Japanese Culinary Arts Award 2024-2025" teilzunehmen, das von der Japanese Culinary Academy ausgerichtet wurde, ebenfalls mit Silber ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250316248483/de/

Certification Badges

Von den drei Zertifizierungsstufen (Bronze, Silber und Gold) wurde die Gold-Zertifizierung, die die höchsten Anforderungen stellt, bis September 2024 weltweit von nur 23 Personen erworben. Die beiden neuen Absolventen mit der Gold-Zertifizierung (die eine Ausbildung an einer Kochschule für lizenzierte Köche in Japan absolviert haben und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in einem japanischen Restaurant in Japan vorweisen können) gehören zu den ersten Absolventen dieser Zertifizierungsstufe seit der Überarbeitung der Richtlinien. Die neuen Gold-Zertifizierten dürften auch künftig eine aktive Rolle bei der Förderung der japanischen Küche einnehmen und deren Entwicklung prägen.

Datum und Uhrzeit:

Mittwoch, 12. März, 10.15 bis 13.15 Uhr

Veranstaltungsort:

Taiwa Gakuen Kyoto Culinary Art College (4-5 Uzumasa Yasui Nishizawa-cho, Ukyo-ku, Kyoto-Stadt)

Juroren:

Masahiro Nakata (Direktor des Taiwa Gakuen Hospitality Industry Promotion Center, Direktor der Japanese Culinary Academy)

Motoi Kurisu (Eigentümer/Küchenchef von "Arashiyama Kumahiko", Direktor der Japanese Culinary Academy)

Prüfungsaufgaben:

A: Zubereitung eines "Shokado-Bento" und einer Suppe, die die Essenz der Kaiseki-Küche (Gold) verkörpert

B: Zubereitung von "Ichu-jyu, Go-sai" (eine Suppe und fünf Gerichte) mithilfe der fünf Grundtechniken der japanischen Küche (Silber)

[Über die Zertifizierung von Kochkenntnissen der japanischen Küche im Ausland]

Um die Attraktivität der japanischen Küche und Esskultur sowie der japanischen Agrar-, Wald- und Meeresprodukte und Lebensmittel angemessen und effektiv an Menschen im Ausland heranzutragen, zeichnen private Organisationen ausländische Köche mit Spezialisierung auf die japanischen Küche, die ein bestimmtes Niveau an Kenntnissen und Kochfertigkeiten in Bezug auf die japanische Küche erreicht haben, auf der Grundlage der vom japanischen Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (MAFF) herausgegebenen Richtlinien mit Gold, Silber oder Bronze aus.

Zertifizierung von Kochkenntnissen für die japanische Küche im Ausland (MAFF HP)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syokubun/tyori.html

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syokubun/pdf/chori_s_e.pdf

Vorstellung der bisherigen Zertifikatsinhaber (Gold und Silber) (Website: "Taste of Japan")

https://japan-food.jetro.go.jp/en/supporter/certification/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250316248483/de/

Contacts:

Japanese Cuisine and Dietary Culture Development Committee (JCDC)

https://en.jcdc.tokyo/

Aya Hamasuna

+81-80-5682-0463

E-Mail: aya@jcdc.tokyo