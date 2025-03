Ethereum News: ETH steigt um 3 % - ist das die Trendwende?

Der Kryptomarkt zeigt den Investoren und Tradern derzeit die kalte und volatile Schulter. Auf Monatssicht verlor die Leitwährung Bitcoin knapp 12 Prozent und notiert derzeit bei rund 84.000 US-Dollar. Damit ist der BTC weit von seinem Allzeithoch von 109.000 US-Dollar entfernt. Aber auch Ethereum kam nicht ungeschoren davon.

Auf Monatssicht verlor der ETH rund 27 Prozent, auf Wochensicht legte der Coin allerdings dann wieder um 3 Prozent zu. Aktuell liegt der Ethereum Kurs bei 1.977 US-Dollar - und es könnte sein, dass eine Trendwende bevorsteht. Am 19. März gelang es Ethereum zumindest kurzfristig, die Marke von 2.000 US-Dollar zu knacken. Laut dem Analysten Ali Martinez ist der nächste wichtige Meilenstein, den Ethereum überwinden muss, die Marke von 2.400 US-Dollar.

Ethereum $ETH smashed $2,000 today! But conquering the $2,400 zone is a must for a bullish flip. pic.twitter.com/yzPHu0OoBf - Ali (@ali_charts) March 19, 2025

Wal deckt sich ein - Börsenreserven gehen zurück

Erst kürzlich akkumulierte ein Wal seine Ethereum Bestände um 7.074 ETH im Wert von 13,8 Millionen US-Dollar. Das zeigt, dass das Vertrauen der Großinvestoren in die Nummer zwei der Kryptowelt immer noch da ist - und Wale sollen ja bekanntlich ein Näschen für ein gutes Geschäft haben. Zudem gehen auch die Börsenreserven von Ethereum kontinuierlich zurück. 2022 waren noch fast 30 Millionen ETH an den Börsen verfügbar, in diesem Jahr sind es nur noch rund 18 Millionen ETH. Das heißt, es gibt weniger Coins für den Handel und historisch gesehen war eine niedrige Verfügbarkeit immer mit Kursanstiegen verbunden.

Einziger Wermutstropfen bei den durchweg positiven Aussichten für Ethereum sind die Spot ETF, die mit anhaltenden Abflüssen zu kämpfen haben.

Dem neuen Meme-Coin BTC Bull Token hingegen ist es gelungen, mit seinem aktuell noch laufenden Presale fast 4 Millionen US-Dollar einzusammeln.

Der Meme-Coin mit den Bitcoin Airdrops

Ein Grund für den durchschlagenden Erfolg des Vorverkaufs ist vermutlich die einzigartige Utility des Coins. Die Macher von BTC Bull Token haben ihr Projekt eng mit der Kursentwicklung des Bitcoin verknüpft und jedes Mal, wenn der BTC gewisse Meilensteine knackt, bekommen Inhaber des BTCBULL Token echte Bitcoin per Airdrop.



Der erste Kursmeilenstein liegt bei 150.000 US-Dollar. Erreicht der BTC dieses Ziel, schalten BTCBULL-Inhaber ihren ersten Bitcoin-Airdrop frei - die Höhe der Belohnung richtet sich dabei nach der Menge an gehaltenen Token. Weitere Airdrops erfolgen dann in 50.000er Schritten, bis der BTC einen Kurs von 1 Million US-Dollar erreicht.

Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein BTCBULL Token kostet im Moment 0,00242 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT, Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.