Laut der Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011) (Tickersymbol: DEWA), dem einzigen Strom- und Wasserversorgungsunternehmen im Emirat Dubai, das am Dubai Financial Market (DFM) notiert ist, haben seine Aktionäre auf der Hauptversammlung am 21. März 2025 der Zahlung einer Gesamtdividende von 3,1 Milliarden AED für das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 mit Stichtag 31. März 2025 zugestimmt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250321892512/de/

During DEWA's General Assembly (Photo: AETOSWire)

An der Hauptversammlung unter dem Vorsitz von SE Matar Humaid Al Tayer, Chairman of the Board of Directors von DEWA, nahmen SE Saeed Mohammed Al Tayer, Managing Director und CEO bei DEWA, Mitglieder des Board of Directors von DEWA sowie 92,2 der Aktionäre teil. Im Rahmen der Hauptversammlung wurde ein Board of Directors für die nächsten drei Jahre gewählt. Für Aktionäre, die vor dem Dividendenstichtag am 31. März 2025 (mit dem letzten Anspruchsdatum 27. März 2025) in DEWA-Aktien investiert sind, beträgt die Dividendenrendite für die nächsten zwölf Monate 5,0 %, bezogen auf den IPO-Aktienkurs von 2,48 AED je Aktie.

"Unser Engagement für nachhaltiges Wachstum, Innovation und Wertschöpfung ist stärker denn je. Wir werden unsere Effizienz weiter verbessern, in zukunftsfähige Lösungen investieren und unsere Stellung als globaler Marktführer im Bereich saubere Energien und digitale Transformation stärken. Wir bedienen nicht nur die wachsende Nachfrage nach Strom und Wasser, sondern leisten auch Pionierarbeit beim Übergang in eine Zukunft mit einer saubereren und nachhaltigeren Energieversorgung. Das vergangene Jahr hat die Resilienz, Anpassungsfähigkeit und den zukunftsorientierten Ansatz von DEWA unter Beweis gestellt. Mit modernsten Technologien, intelligenten Lösungen und einer exzellenten Unternehmensführung setzt DEWA weiterhin neue Maßstäbe in betrieblicher und finanzieller Hinsicht", so SE Matar Humaid Al Tayer, Chairman bei DEWA

HE Saeed Mohammed Al Tayer, Managing Director und CEO bei DEWA, berichtet: "DEWA wird auch künftig nach Exzellenz, Nachhaltigkeit und langfristigem Wachstum streben. Im Jahr 2024 erzielte die DEWA Group erneut ein starkes Ergebnis und meldete einen konsolidierten Umsatz von 30,98 Milliarden AED für das Gesamtjahr, ein EBITDA von 15,73 Milliarden AED und einen Nettogewinn nach Steuern von 7,23 Milliarden AED. Unser konsolidierter Jahresumsatz stieg um 6,17 %, was in erster Linie auf die steigende Nachfrage nach Strom-, Wasser- und Kühlungsdienstleistungen zurückzuführen ist."

Geprüfte Geschäftszahlen

Die geprüften Geschäftszahlen von DEWA finden Sie auf der DEWA-Website https://www.dewa.gov.ae/en/investor-relations oder auf der DFM-Website https://www.dfm.ae/en/issuers/listed-securities/securities/company-profile-page?id=DEWA.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250321892512/de/

Contacts:

Dubai Electricity and Water Authority

Shaikha Almheiri, +971552288228

shaikha.almheiri@dewa.gov.ae