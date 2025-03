Der Garmin-Aktienkurs setzt seinen positiven Trend fort und notierte am 22. März 2025 bei 210,19 USD, was einem Anstieg von 0,71% zum Vortag entspricht. Nach dem bereits beachtlichen Kursgewinn von 1,04% am 20. März zeigt die Aktie des Navigationstechnologie-Spezialisten weiterhin Stärke, trotz eines monatlichen Rückgangs von 7,81%. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 37,2 Milliarden Euro bei 194,9 Millionen ausstehenden Aktien.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Für Anleger relevant ist die jüngste vierteljährliche Dividendenzahlung von 0,75 USD, die am 14. März 2025 ausgeschüttet wurde. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,02 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 28,60 liegt die Aktie deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dennoch zeigt die Jahresentwicklung mit einem Plus von 43,27% eine starke Performance im Vergleich zum Vorjahr.

