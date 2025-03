Gallant Capital Partners ("Gallant") hat heute den abgeschlossenen Erwerb von Altify bekanntgegeben. Altify ist eine führende Software-Plattform der Verkaufsförderung und stellt seinen Kundenunternehmen für Aufträge und Vertrieb wichtige Transformationsmittel bereit. Seine KI-Cloud zur Kontenplanung (account planning) fördert ein voraussagbares und nachhaltiges Ertragswachstum. Im Rahmen dieser Transaktion arbeiten Patrick Morrissey und Anthony Reynolds mit Gallant zusammen. Beide kehren an führender Stelle als CEO bzw. als Vorstandsmitglied zu Altify zurück.

"Altify ist in der Vertriebsunterstützung und Einkommensoptimierung marktführend und schaut auf eine lange währende Tätigkeit für greifbare Investmentrenditen seiner Kunden zurück. Wir freuen uns darauf, zusammen mit Patrick und Anthony am Wachstum als selbstständiges Unternehmen zu arbeiten," sagte Jon Gimbel, ein Gallant-Teilhaber.

"Altifys KI-Kontenplanungs-Plattform hebt sich eindeutig heraus und spielt für die erstrangige Kundenbasis eine entscheidende Rolle," fügte Chris Suen, der Geschäftsführer von Gallant, hinzu. "Hier sehen wir eine nennenswerte Chance, in unsere Geschäftstätigkeit zu investieren und so die Möglichkeiten der Plattform zugunsten der Kunden weiter zu verbessern."

"Dieser Erwerb ist innerhalb eines Jahres bereits der dritte Akt, der Firma und Karriere wesentlich gestaltet; er unterstreicht Gallants unerschütterliches Streben, den Vertriebsstellen und Managementteams seiner Kundenfirmen ein verlässlicher Partner zu sein. Wir vertrauen darauf, dass Altify unter unserer Leitung als selbstständiges Unternehmen gedeiht," unterstrich Anthony Guagliano, ein Gallant-Teilhaber.

"Ich bin begeistert über meine Rückkehr zu Altify und über meine Aufgabe als CEO und Leiter des Firmenteams. Die Partnerschaft mit Gallant wird unser Wachstum anregen und eine relevante und wirksame Arbeit für unsere Kunden fördern. Der unternehmerische Ansatz von Gallant, die tiefgehende betriebliche Erfahrung und das Kapital, das die Investitionen in unsere Software-Plattform ermöglicht: Dank der Summe dieser Faktoren werden wir den im ständigen Wandel begriffenen Bedürfnissen unserer Kunden noch besser gerecht. Das ganze Altify-Team freut sich auf die Zukunft und auf die unglaublichen Chancen, die sich der Firma bieten werden," fuhr Patrick Morrissey fort.

Über Altify

Altify ist die Kontenplanungs-Cloud für Revenue Teams für Teams, die mit Vertriebspersonal an der Umsatzförderung arbeiten. Mit einer Kombination aus Verfahrensweisen, Verkaufsabläufen und KI-unterstützter Technologie bietet Altify den Weltklasse-Vertriebsunternehmen sowohl Problemlösungen als auch die Pflege und das Wachstum von Geschäftsbeziehungen und somit mehr Chancen. In die Vertriebsplattform ist Altifys Kontenplanungs-Plattform, sozusagen systemeigen, enthalten und integriert. Mit ihrer Hilfe optimieren Tausende von Vertriebsmitarbeitern, Verkaufsleitern und Umsatzteams den Umsatz ihrer Kunden nachhaltig und sichern so den Verkaufserfolg. Erfahren Sie mehr bei www.altify.com.

About Gallant

Gallant Capital Partners ist eine private Beteiligungsgesellschaft und investiert in Technologien, Firmendienstleistungen und Industrieunternehmen. Die Firma verfolgt eine operativ ausgerichtete Investitionsstrategie und setzt einen Schwerpunkt auf enge Partnerschaften mit Unternehmen, die seine umfangreichen Branchenbeziehungen und Erfahrungen zu ihrem Vorteil nutzen können. Gallant schließt sich mit Eigentümern, Gründern und Managementteams zusammen und versucht so, den angebotenen Wert zu maximieren und ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum seiner Kundenfirmen zu fördern. Gallant wurde im Jahr 2018 gegründet. Sein Hauptsitz befindet sich in Los Angeles. Weitere Informationen finden Sie unter www.gallantcapital.com.

